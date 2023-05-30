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تكنولوجيا وعلوم

هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى "انقراض" البشرية؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:33
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حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج "ChatGPT"، سام التمان، في بيان نُشر على الإنترنت، الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية.

ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة "Center for AI Safety" غير الربحية، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً، أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".
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وسبق لجيفري هينتون، الذي شارك في توقيع البيان، ويعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، أن حذر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة "غوغل" العملاقة في مطلع مايو.

وشدّد عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي، يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".

وفي آذار الماضي، دعا مئات من الخبراء العالميين، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي كان بين مؤسسي شركة "Open AI" عام 2015، وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "ChatGPT"، معربين عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وشكّل إطلاق "Open AI" في آذار الماضي "ChatGPT 4"، وهو إصدار جديد أقوى من "ChatGPT" الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشراً إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الآخذ في اكتساب الطابع "العام" والذي يوفر قدرات معرفية بشرية، وقد يُغني عن مِهن عدة. (سكاي نيوز عربية) 
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