تحديث جديد من غوغل.. ومشاكل كثيرة تظهر

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تسبب تحديث جديد طرحته غوغل لخدمتها "غوغل بلاي سيرفسيز" في اختفاء بعض جهات الاتصال المخزنة على هواتف أندرويد، وذلك نتيجة تغيير طريقة تخزينها على هواتف المستخدمين.التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 23.20، يزيل جميع جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مسبقاً من هاتف أندرويد، وذلك في حال قام المستخدم بإيقاف تشغيل خيار مزامنة جهات الاتصال عبر غوغل داخل إعدادات الهاتف، مما قد يكون مزعجاً لأي شخص يقوم باستخدام عدة هواتف في نفس الوقت.قبل التحديث الأخير، عند إيقاف تشغيل مزامنة جهات الاتصال، ستستمر جهات الاتصال في الظهور على هواتف المستخدمين، بما في ذلك جهات الاتصال التي يقوم المستخدم بإضافتها في وقت لاحق، ولكن لن تتم مزامنة قائمة جهات الاتصال الحالية إذا قام بتسجيل الدخول إلى جهاز جديد في المستقبل.أما بعد التحديث الجديد، فستتم إزالة جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مسبقاً من هاتفك بمجرد تعطيل ميزة المزامنة، ومع ذلك، ستظل مخزنة في حساب المستخدم لدى غوغل، ويمكنه الوصول إليها بالانتقال إلى صفحة الويب الخاصة بجهات الاتصال، وبالتالي لن يتم حذف جهات الاتصال بالكامل من حسابه، ولاستعادتها لهاتفه الحالي، سيحتاج إلى تشغيل مزامنة جهات الاتصال يدوياً مرة أخرى.لتشغيل مزامنة جهات الاتصال على هاتف أندرويد، سيكون على المستخدم الانتقال إلى قائمة الإعدادات عبر هاتفه، ثم الذهاب إلى خيار حسابات Accounts، ثم يكون عليه اختيار حساب Google الخاص به، وتحديد المربع بجوار جهات الاتصال، ثم سيكون عليه الضغط على زر المزيد More والضغط على خيار مزامنة الآن Sync Now.قبل هذا التحديث، كانت الطريقة الوحيدة لإزالة جهات الاتصال من هاتف أندرويد هي إزالة حساب غوغل المسجل على الهاتف، ولكن مع التحديث الجديد سيكون من الممكن للمستخدم حذف جميع الاتصال بشكل مؤقت من خلال تعطيل ميزة مزامنة جهات الاتصال عن قصد.قد يجد البعض الميزة الجديدة مزعجة بعض الشيء، خاصة ممن يفضلون تعطيل ميزة مزامنة جهات الاتصال بشكل مؤقت على بعض هواتفهم، ولكنها لن تشكل مشكلة تذكر بالنسبة للمستخدمين ممن يعتمدون على هاتف واحد.