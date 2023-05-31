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تكنولوجيا وعلوم
بطارية الهاتف قد تدوم 9 سنوات.. اليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
31-05-2023
|
05:00
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استخدم فريق باحثين أستراليين من كلية آر إم آي تي للهندسة مادة نانوية تسمى ماكسين لإنشاء بطارية يمكن أن تدوم تسع سنوات.
وتشير صحيفة “سينس ديلي” إلى أن هذه البطارية يمكن أن تصبح بديلاً قابلاً للتطبيق لبطاريات الليثيوم أيون القياسية في الصناعة، والتي تتآكل بسرعة كبيرة وتشكل تحدياً لإعادة التدوير.
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تمتلك مادة ماكسين موصلية كهربائية عالية، على غرار الغرافين، ولكن مع فوائد أكثر بسبب مدى قابليتها للطرق، وفقاً للباحثين.
وقال البروفيسور ليزلي يو، كبير الباحثين في المشروع "على عكس الغرافين، فإن الماكسين قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتفتح مجموعة كاملة من التطبيقات التكنولوجية الممكنة في المستقبل".
مشكلة الماكسين هي أنها تصدأ، لكن الباحثين وجدوا طريقة للتغلب على ذلك أيضاً باستخدام الموجات الصوتية بترددات محددة لإزالة الأكسدة. من خلال هذه العملية، يمكن تنظيف البطاريات كل بضع سنوات، مما يمنحها عمراً هائلاً يصل إلى تسعة أعوام.
ويقول العلماء إنه من خلال إزالة الصدأ دون استخدام مواد كيماوية إضافية، لا يلحق أي ضرر بالبطارية في هذه العملية، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.
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