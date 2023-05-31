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تكنولوجيا وعلوم
لتقليل الحوادث.. "أودي" تكشف عن تقنية غير مسبوقة في سيارتها الجديدة!
Lebanon 24
31-05-2023
|
14:00
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كشفت أودي عن سيارة A6 الكهربائية الجديدة التي زودتها بميزة لم تطرح في أي سيارة من قبل.
وأكثر ما يميز Audi A6 E Tron مصابيحها التي حصلت على ميزة فريدة إذ تظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.
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وإذا قرر السائق الانعطاف إلى اليمين مثلا فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية.
والأمر المميز في هذه السيارة أيضا خلوها من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.
ويخلو هيكل السيارة من الخارج أيضا من المرايا الجانبية، إذ استعيض عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة. (روسيا اليوم)
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