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تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تعقد أول اجتماع علنيّ بشأن "الأجسام الطائرة المجهولة"

Lebanon 24
01-06-2023 | 08:00
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عقدت ناسا أولى اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة يوفو"، بعد عام على بدء دراسة في المشاهدات غير المفسرة.

وبثت وكالة الفضاء الجلسة، التي استغرقت ساعات وضمت لجنة من الخبراء المستقلين. وتضمن الفريق 16 عالما وخبيرا اختارتهم ناسا ومنهم رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، أول أميركي يقضي نحو عام في الفضاء.
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ويعد الاجتماع خطوة أولى في محاولة تفسير المشاهد الغامضة في السماء والتي أطلقت ناسا عليها اسم "الظواهر الجوية المجهولة".

وتبحث المجموعة في المعلومات المعلنة المتاحة حول الأمر وما هو مطلوب بشكل إضافي لفهم ما يحدث في السماء، وفقا لعالم فيزياء الفضاء ديفيد سبيرغل، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة سيمونز.

وتوصّل المجتمعون إلى الخلاصة التالية:

- البيانات الحالية وتقارير شهود العيان وحدها غير كافية لتقديم دليل قاطع.
- من الدروس التي استخلصناها هي الحاجة إلى المزيد من المعلومات عالية الجودة.
- لم يشمل الاجتماع أي بيانات عسكرية سرية. وعقد الاجتماع في مقر ناسا في واشنطن، وشارك عدد من الأشخاص عن بعد.
ويتوقع صدور تقرير نهائي عن هذه الاجتماعات في أواخر تموز. (سكاي نيوز)
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