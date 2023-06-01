Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"زوكربيرغ" يسبق "آبل" ويكشف عن "سماعة ثورية".. هذه مواصفاتها

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1073259-638212591030624059.jpg
Doc-P-1073259-638212591030624059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الخميس، عن الجيل التالي من سماعة الواقع المختلط (كويست 3)، بينما تستعد لاحتمال أن تغير أبل قواعد سوق ناشئة يهيمن عليها عملاق التواصل الاجتماعي حتى الآن.
Advertisement

وقال زوكربيرغ في منشور على إنستغرام إن السماعة، التي يبدأ سعرها من 499 دولاراً، ستكون أنحف 40 بالمئة عن سماعة ميتا السابقة وتتميز بقنية عرض الواقع المختلط الملون، الذي يجمع بين عناصر الواقع المعزز والافتراضي.

وقالت ميتا أيضا إنها ستخفض أسعار سماعات (كويست 2) الحالية مع إضافة تحديثات للأداء بهدف تقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.

وذكر زوكربيرغ أن (كويست 3) ستحتوي أيضا على مجموعة جديدة من رقائق كوالكوم تتميز بمعالجة أفضل مرتين للرسوم من سابقتها (كويست 2). وقال إنه سيجري إطلاق السماعة في الخريف ووعد بمزيد من التفاصيل في المؤتمر السنوي للشركة عن الواقعين الافتراضي والمعزز يوم 27 سبتمبر.

استباق "أبل"

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن إعلان زوكربيرغ يأتي قبل أقل من أسبوع من توقعات بكشف شركة أبل المنافسة النقاب عن أول سماعة رأس للواقع المختلط بسعر يقارب ثلاثة آلاف دولار.

وتمثل سماعات (كويست 2) و(كويست برو) من إنتاج ميتا 80 بالمئة تقريبا من 8.8 مليون سماعة واقع مختلط بيعت في 2022، بحسب تقديرات صادرة عن شركة (آي.دي.سي) لبحوث السوق.

وحل في المركز الثاني بفارق كبير وبحصة نسبتها عشرة بالمئة من السوق سماعة بيكو التي تصنعها شركة بايت دانس المملوكة لصينيين والتي تملك أيضا منصة تيك توك المنافسة في وسائل الاتصال الاجتماعي.

لكن ميتا، على هيمنتها، تجد صعوبة في تسويق رؤيتها "لميتافيرس" من العوالم الافتراضية المترابطة، وكذلك في زيادة حصة سماعات الرأس خارج سوق الألعاب الإلكترونية.

وصنفت الشركة 8 من تطبيقاتها العشرة الأكثر شعبية على (متجر كويست) على أنها لألعاب الفيديو، بحسب إحصاء لرويترز.

وبعد تناميها بشدة خلال جائحة كورونا، تعثرت مبيعات السماعات في الربع الأول من هذا العام، إذ تراجعت السوق الإجمالية لسماعات الواقعين الافتراضي والمعزز 54.4 بالمئة على أساس سنوي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-06-01
14:00 | 2023-06-01
11:00 | 2023-06-01
08:00 | 2023-06-01
05:00 | 2023-06-01
02:00 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website