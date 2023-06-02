أوبو تطلق أولى نظارت Mixed Reality

أعلنت شركة أوبو إطلاق نظارتها الذكية للواقع المختلط Mixed Reality، وهي النسخة الأولى من هذا النوع الذي تطرحها الشركة، وسيتم توجيهها بشكل أساسي للمطورين، وليست متاحة للجمهور العام.



وذكرت أوبو في بيان رسمي، أن نظارة أوبو MR Glass Developer Edition تأتي مجهزة بتقنيات تتبع متطورة، تمكنها من قراءة وفهم العالم المحيط. وهذا يوفر بيئة برمجية مثالية للمطورين لتطوير تجارب وتطبيقات غنية ومتنوعة في مجال الواقع المختلط.

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وأعلنت أوبو التعاون مع شركة كوالكوم لتقديم نظارتها الجديدة كجزء من حزمة أدوات برمجية خاصة بمنصة كوالكوم Snapdragon Spaces لتطوير تجارب الواقع المختلط في الصين. ويهدف هذا التعاون إلى جذب المزيد من المطورين للعمل على تطوير تجارب الواقع المختلط.



وأشارت كوالكوم إلى أن التعاون مع أوبو سيساعد في توسيع وصول المطورين إلى تقنيات الواقع المختلط، مما يتيح لهم تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الإنتاجية والترفيه والألعاب.



وباكتساب المهارات والقدرات في استخدام تلك التقنيات، سيكون المطورون قادرين على تقديم تجارب مثيرة للمستخدمين في المستقبل.



تقنيات فائقة

تتميز النظارة الذكية الجديدة من أوبو، بمجموعة من الإمكانيات المتطورة. فهي تعمل بمعالج كوالكوم الحديث Snapdragon XR2+، وتدعم تقنية الشحن السريعة "سوبر فووك" المطورة من قبل أوبو.



بالإضافة إلى ذلك، تتميز النظارة بقدرتها على قياس نبضات القلب، مما يتيح تطبيقات واسعة في مجال الصحة واللياقة البدنية.



ولتوفير تجربة غامرة تجمع بين العالم الحقيقي والعناصر الافتراضية، قامت أوبو بتجهيز نظارتها بنظام رؤية ثنائي العينين Binocular VPT. ويتم ذلك من خلال وجود كاميرتين مثبتتين في واجهة النظارة، وقدرتها على رؤية العالم بألوانه الطبيعية.



وتأتي عدسات النظارة بتصميم "بان كيك"، مع معدل تحديث للعرض يبلغ 120 هيرتز، مما يعزز جودة الصورة وانسيابية الحركة.



من المتوقع أن تتوفر النظارة الجديدة ضمن حزمة أدوات كوالكوم للمطورين في الصين في النصف الثاني من هذا العام.



ويأتي إطلاق أوبو لنظارتها الجديدة للمطورين في وقت قريب من مؤتمر مطوري أبل WWDC 2023، المقرر عقده في الخامس من يونيو الحالي. ومن المتوقع أن يتم الكشف أيضاً عن نظارة أبل الأولى في هذا المؤتمر، حيث ستستهدف بشكل رئيسي المطورين أيضاً. ومن المعروف أن سعرها المتوقع سيكون مرتفعاً، ويتراوح بين 1500 و 3000 دولار.