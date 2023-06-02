روبوت "بشري" لتصميم منتجات بطابعة ثلاثية الأبعاد... اليكم التفاصيل

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دخلت "دا روبوت"، أول فنانة روبوت واقعية للغاية في العالم، التاريخ بوصفها أول روبوت بشري "فنان".وقامت دا روبوت، التي جهزت بـ الذكاء الاصطناعي، بعرض أعمالها التصميمية الوظيفية الجديدة كجزء من بينالي لندن للتصميم 2023.واستعرضت دا روبوت تصميمات ونماذج أولية ثلاثية الأبعاد للأدوات المنزلية اليومية، من ابتكارها.(سكاي نيوز عربية)