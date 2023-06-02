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تكنولوجيا وعلوم

مسؤول أمن العلامة التجارية وجودة الإعلانات يغادر تويتر

Lebanon 24
02-06-2023 | 23:36
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أفاد أشخاص مطلعون في شركة تويتر، أن المنصة فقدت رئيس أمن العلامة التجارية وجودة الإعلانات، وهي المغادرة الثانية لمسؤول تنفيذي رفيع المستوى هذا الأسبوع، حيث تكافح الشركة لإقناع المعلنين المتقلبين بالعودة إلى نظامها الأساسي.
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وقالت المصادر إن ايه. جيه. براون، رئيس أمن العلامة التجارية وجودة الإعلانات في تويتر، قرر ترك الشركة التي تحاول طمأنة المعلنين على أن تويتر مكان آمن لإعلاناتهم.

صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت بدورها، أن رحيل براون يأتي في أعقاب خروج إيلا إروين، رئيسة الثقة والسلامة في تويتر والمدير المباشر لبراون، يوم الخميس.

وعانت منصة تويتر من هجرة إعلانية بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة بصفقة 44 مليار دولار العام الماضي.

وعلقت العديد من الشركات إنفاقها على الإعلانات على المنصة بسبب مخاوف من ظهور إعلاناتها بالقرب من منصات تنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة أو أي محتوى آخر مثير للجدل.

وترك رحيل براون ثغرة كبيرة أمام الرئيسة التنفيذية لتويتر، ليندا ياكارينو.


وقالت ياكارينو إن سلامة العلامة التجارية تمثل أولوية قصوى للمعلنين في الوقت الحاضر عبر جميع الأنظمة الأساسية الرقمية.

وتوفر الإعلانات الجزء الأكبر من عائدات تويتر. وفي عام 2022، العام الذي سبق استحواذ ماسك على موقع تويتر، شكلت الإعلانات ما يقرب من 90٪ من عائدات الشركة. (العربية)
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