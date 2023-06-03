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تكنولوجيا وعلوم

تم تحميلها ملايين المرات.. برمجيات خطيرة تهدد أجهزة أندرويد!

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:00
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حذّر خبراء أمن المعلومات في شركة "Dr.Web" من وجود برمجيات خطيرة تم تحميلها ملايين المرات في أجهزة أندرويد.
 
 
واكتشف الخبراء أكثر من 100 تطبيق في تطبيقات متجر Google Play تم اختراقها ببرمجيات SpinOk من فئة "حصان طروادة"، والتي تستعمل للتجسس على أجهزة أندرويد.
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وتبعا للمعلومات المتوفرة، يوجد في متجر Google Play حاليا 101 تطبيق مصاب ببرمجيات SpinOk الخبيثة، وتم تحميل هذه التطبيقات عبر هذا المتجر 421 مليون مرة.

وSpinOk هي برمجات ضارة تقوم بسرقة بيانات الهواتف والأجهزة الذكية ونقلها إلى مخدمات خاصة، وعندما تدخل هذه البرمجيات إلى الأجهزة تقوم بالبحث عن ملفات وبيانات ذات دلالئل محددة، وتنسخ محتويات هذه الملفات وترسلها إلى طرف ثالث، من بين البيانات التي تسرقها بيانات أجهزة الاستشعار الجيروسكوبية وبعض المقاييس المغناطيسة في الهواتف.

وتتسلل هذه البرمجيات إلى التطبيق على شكل إعلانات صغيرة أو ألعاب، ويقوم مطورو التطبيقات بدمج شيفراتها عن غير قصد أحيانا في تطبيقاتهم، ثم يحملون التطبيق في متجر Google Play.  (روسيا اليوم)
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