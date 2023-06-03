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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تسبق آبل وتكشف عن أقوى خوذة للواقع الافتراضي

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:00
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عرض رئيس شبكة "ميتا" مارك زوكربيرغ، خوذة جديدة للواقع الافتراضي، قبل أيام من مؤتمر سنوي يتوقع مراقبون أن تكشف خلاله الشركة المنافسة آبل عن أولى خوذها للواقع الافتراضي.

وكتب مارك زوكربيرغ عبر حسابيه على فيس بوك وإنستغرام، في توضيح مرفق بمقطع فيديو يُظهر هذه الخوذة الجديدة من سلسلة "كويست"، "إليكم ميتا كويست 3، أول خوذة موجهة للعامة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقة".
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ويتيح الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضي، الذي يغمر المستخدم في عالم افتراضي، إلى الواقع المعزز، حيث تظهر عناصر افتراضية متراكبة على بيئته الحقيقية.

أصغر حجماً وأكثر راحة
ولفت زوكربيرغ إلى أن خوذة "كويست 3" التي ستُطرح للبيع في الولايات المتحدة خلال الخريف بسعر يبدأ بـ500 دولار، "أصغر حجماً بنسبة 40%" من الطراز السابق و"أكثر راحة" للاستخدام، واصفاً إياها بأنها "أقوى خوذة" للعلامة التجارية منذ إطلاقها.
 
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