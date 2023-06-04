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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تختبر ميزة جديدة.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:00
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تختبر "غوغل" حاليًا ميزة جديدة في أندرويد 14 قد تمكن المستخدمين من الاطلاع على حالة البطارية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ووفقًا للباحث المتخصص في نظام أندرويد، ميشال رحمان، فإن "غوغل" أضافت قدرات جديدة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمدير البطارية BatteryManager APIs في نظام أندرويد 14.
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وسوف تسمح هذه القدرات البرمجية الجديدة في النظام للأجهزة بعرض معلومات مفصلة حول حالة البطارية، ومن ذلك عدد دورات شحن البطارية، وسياسة الشحن وحالته، وتاريخ أول استخدام، وتاريخ التصنيع، بالإضافة إلى صحة البطارية.

ورُصدت هذه القدرات الجديدة في النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 14 على هواتف بكسل التي تصنعها "غوغل".

ومع ذلك، فإن البيانات التي يعرضها النظام بخصوص حالة البطارية تعتمد على إمكانيات الدائرة الكهربية المسؤولة عن شحن البطارية، بالإضافة إلى طبقة تجريد الأجهزة المستخدمة في الهاتف، التي تُعرف اختصارًا باسم HAL، لذا فقد تختلف النتائج اعتمادًا على مكونات كل هاتف أو جهاز لوحي.

وسوف تسمح هذه الميزة كذلك للشركات المصنعة لهواتف أندرويد بإتاحة معلومات حول صحة البطارية في واجهة الاستخدام الافتراضية على أجهزتهم، دون أن يضطر المستخدم إلى تنزيل تطبيقات خارجية، وكذلك من أجل ضبط المعلومات المقدمة وجعلها أكثر دقة.

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