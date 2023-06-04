25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تختبر ميزة جديدة.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
04-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تختبر "غوغل" حاليًا ميزة جديدة في أندرويد 14 قد تمكن المستخدمين من الاطلاع على حالة البطارية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ووفقًا للباحث المتخصص في نظام أندرويد، ميشال رحمان، فإن "غوغل" أضافت قدرات جديدة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمدير البطارية BatteryManager APIs في نظام أندرويد 14.
Advertisement
وسوف تسمح هذه القدرات البرمجية الجديدة في النظام للأجهزة بعرض معلومات مفصلة حول حالة البطارية، ومن ذلك عدد دورات شحن البطارية، وسياسة الشحن وحالته، وتاريخ أول استخدام، وتاريخ التصنيع، بالإضافة إلى صحة البطارية.
ورُصدت هذه القدرات الجديدة في النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 14 على هواتف بكسل التي تصنعها "غوغل".
ومع ذلك، فإن البيانات التي يعرضها النظام بخصوص حالة البطارية تعتمد على إمكانيات الدائرة الكهربية المسؤولة عن شحن البطارية، بالإضافة إلى طبقة تجريد الأجهزة المستخدمة في الهاتف، التي تُعرف اختصارًا باسم HAL، لذا فقد تختلف النتائج اعتمادًا على مكونات كل هاتف أو جهاز لوحي.
وسوف تسمح هذه الميزة كذلك للشركات المصنعة لهواتف أندرويد بإتاحة معلومات حول صحة البطارية في واجهة الاستخدام الافتراضية على أجهزتهم، دون أن يضطر المستخدم إلى تنزيل تطبيقات خارجية، وكذلك من أجل ضبط المعلومات المقدمة وجعلها أكثر دقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
Lebanon 24
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
16:34 | 2023-06-03
03/06/2023 04:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
14:14 | 2023-06-03
03/06/2023 02:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
12:22 | 2023-06-03
03/06/2023 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
03/06/2023 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
14:10 | 2023-06-03
03/06/2023 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-06-04
خطوة جديدة من "مايكروسوفت".. ماذا قررت؟
06:36 | 2023-06-04
مخاطر "إنقراض" البشرية.. ماذا كشف خبير تكنولوجي عن الأضرار؟
06:09 | 2023-06-04
مسؤولة بارزة في "تويتر" تستقيل.. ماذا فعل ماسك؟
05:26 | 2023-06-04
إحذروا.. هذه الرسالة تتسبّب بانهيار "واتساب" بشكل مفاجئ!
03:53 | 2023-06-04
تحذير: الدردشة الجماعية في "واتساب" خطيرة جدا على الصحة إليكم السبب
02:00 | 2023-06-04
من "غوغل".. 7 خصائص جديدة إلى أندرويد
فيديو
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
04/06/2023 17:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
04/06/2023 17:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
04/06/2023 17:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact