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تكنولوجيا وعلوم

إحذروا.. هذه الرسالة تتسبّب بانهيار "واتساب" بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
04-06-2023 | 05:26
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يتعرض تطبيق المحادثة الفورية "واتساب" في نظام أندرويد للانهيار بشكل مفاجئ، وذلك عندما تُرسل رسالة تبدو عادية إلى المستخدمين عبر التطبيق.

في التفاصيل، أفاد الباحث الأمني، بانديا مايور، في تغريدة على "تويتر"، بأن الرسالة التي تسبب انهيار التطبيق تحتوي على رابط http://w.me/settings.
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وفي حالة إرسال تلك الرسالة المحددة إلى أي من مستخدمي واتساب على "أندرويد"، فسوف ينهار التطبيق لدى المستخدم المستقبِل للرسالة، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.


وتشير التقارير إلى أن نسخة "أندرويد" من واتساب المتضررة من الرسالة هي التي تحمل رقم 2.23.10.77 على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الرابط المذكور آنفاً هو رابط طبيعي، وليس مُلغماً، وفي العادة ينقل المستخدم مباشرة إلى إعدادات التطبيق. لكن لسبب غير معلوم فإن نسخة أندرويد من واتساب بها خطأ يتسبب في انهيار التطبيق عند فتح أي محادثة تحتوي على الرابط.
 
وسوف تجعل الرسالة التطبيق ينهار في كل مرة تُفتح فيها المحادثة التي تحتويها، لذا إذا أُرسلت هذه الرسالة إلى أي مستخدم، فما عليه سوى تجنب فتح المحادثة التي تحتوي على الرسالة، وسوف يستمر التطبيق بالعمل بشكل طبيعي، كما يمكنه محو هذه المحادثة كاملة من التطبيق من دون فتحها.

أما في حالة عدم القدرة على استخدام التطبيق على الهاتف نهائياً بسبب الرسالة، فسيتعين على المستخدم فتح حساب واتساب من جهاز الحاسوب وحذف الرسالة منه، ثم استئناف استخدام التطبيق مرة أخرى في أندرويد.
 
المصدر: العربية نت
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