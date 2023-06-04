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تكنولوجيا وعلوم

مخاطر "إنقراض" البشرية.. ماذا كشف خبير تكنولوجي عن الأضرار؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 06:36
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قضى اختصاصي الذكاء الاصطناعي، غاري ماركوس، الأشهر الأخيرة يحذر أقرانه والنواب والجمهور عموماً من المخاطر المرتبطة بتطوير أدوات هذا المجال الجديدة وانتشارها الفائق السرعة، لكنه اعتبر أن مخاطر انقراض البشرية "مبالغ فيه".
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وأوضح الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك، أنه "وفي الوقت الحاضر، لست قلقا جدا بهذا الشأن؛ لأن السيناريوهات ليست في غاية الواقعية"، مضيفاً: "ما يقلقني هو أن نبني أنظمة ذكاء اصطناعي لا نحكم السيطرة عليها".
وقال غاري ماركوس "إن كنتم مقتنعين فعليا بأن هناك خطر وجودي، فلماذا تعملون على ذلك بالأساس؟ هذا سؤال منطقي".

ورأى أن "انقراض الجنس البشري مسألة في غاية التعقيد في الواقع، يمكننا تصور كلّ أنواع الآفات، لكن ثمة من سينجو حتما"، مشددا على أن هناك سيناريوهات ذات مصداقية يمكن في سياقها أن يتسبب الذكاء الاصطناعي "بأضرار هائلة".


وعلى المدى القريب، يعرب ماركوس عن مخاوف على الديمقراطية، فبرمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرة بصورة متزايدة على إنتاج صور زائفة وقريبا فيديوهات واقعية، بكلفة زهيدة.

 
وشدد على أن "الديمقراطية تقوم على امتلاك معلومات منطقية واتخاذ قرارات صائبة. وإن لم يعد أحد يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحص، عندها ينتهي الأمر". لكن هذا لا يعني برأي الخبير الذي صدر له كتاب بعنوان "إعادة إطلاق الذكاء الاصطناعي" (Rebooting AI) أن هذه التكنولوجيا لا تحمل وعودا.

وقال: "ثمة فرصة بأن نستخدم ذات يوم نظام ذكاء اصطناعي لم نبتكره بعد، يساعدنا على إحراز تقدم في العلم، في الطب، في رعاية المسنين، لكننا في الوقت الحاضر غير جاهزين. نحن بحاجة إلى تنظيمات وإلى جعل البرامج أكثر موثوقية".

المصدر: الحرة - أ ف ب
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