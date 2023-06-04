جديد "بلاي ستايشن 5".. ميزة فريدة وهكذا يمكنكم تفعيلها

أضافت "سوني" ميزات جديدة في "بلاي ستايشن 5"، تتضمّن تعيين الأزرار المخصصة، تكبير الشاشة، تعديل لون النص وحجمه، نسخ الدردشة والتسميات التوضيحية المغلقة.



Advertisement



يعد قارئ الشاشة أحد الميزات العديدة المتوفرة في مجموعة إمكانية الوصول في بلاي ستايشن 5. باختصار، إنه راوي رقمي يمكنه تلقائياً تحليل وقراءة أي نص يظهر على الشاشة أثناء استخدام بلاي ستايشن 5. هذا يعني أن قارئ الشاشة يمكنه أيضاً توفير إرشادات مسموعة للتشغيل العام لوحدة تحكم بلاي ستايشن 5، وهو سبب مفيد آخر لتشغيله. ومن المعروف أن العديد من الألعاب، حتى تلك التي تركز على الحركة، تميل إلى أن تكون ثقيلة بعض الشيء في النص. وإذا لم يتمكن اللاعب، لأي سبب من الأسباب، من قراءة الكلمات الموجودة على الشاشة بمفرده، فسوف يفقد جزءًا كبيراً من التجربة. ولعلاج هذا الأمر، أضافت سوني ميزة وصول مفيدة بشكل خاص إلى بلاي ستايشن 5 - قارئ الشاشة. وبمساعدة قارئ الشاشة، لا يزال بإمكانك تجربة مكونات نص اللعبة، حتى إذا كنت تواجه مشكلة في كتابة النص بنفسك.يعد قارئ الشاشة أحد الميزات العديدة المتوفرة في مجموعة إمكانية الوصول في بلاي ستايشن 5. باختصار، إنه راوي رقمي يمكنه تلقائياً تحليل وقراءة أي نص يظهر على الشاشة أثناء استخدام بلاي ستايشن 5. هذا يعني أن قارئ الشاشة يمكنه أيضاً توفير إرشادات مسموعة للتشغيل العام لوحدة تحكم بلاي ستايشن 5، وهو سبب مفيد آخر لتشغيله.



ويعد تنشيط قارئ الشاشة الخاص بـ"بلاي ستايشن 5" أمراً بسيطاً مثل قلب مفتاح في إعدادات وحدة التحكم.





من شاشة الصفحة الرئيسية لجهاز بلاي ستايشن 5، افتح قائمة الإعدادات، افتح خيارات الوصول ثمّ افتح علامة التبويب "قارئ الشاشة" وقم بتنشيط مفتاح تبديل تمكين قارئ الشاشة.





ومن قائمة خيارات قارئ الشاشة، يمكنك أيضاً التحكم في المعدل الذي يتحدث به الراوي ، سواء كان يستخدم صوتاً ذكورياً أم مؤنثاً، ومستوى صوت السرد. إضافة إلى ذلك، في حين أن اللغة الافتراضية لقارئ الشاشة مضبوطة على لغة وحدة التحكم الخاصة بك، فإن قارئ الشاشة لديه دعم كامل لـ 12 لغة مختلفة. تشمل اللغات المدعومة العربية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية.

أخيراً، يمكنك استخدام وحدة التحكم الخاصة بك لبدء السرد وإيقافه في منتصف الطريق. اضغط على زري PS و Triangle معًا لإيقاف السرد وتشغيله أو اضغط على زري PS و R1 لبدء السرد من البداية. إذا سئمت يوماً من سماع الراوي أو قمت بتمكينه عن طريق الخطأ، فيمكنك دائماً تبديله مرة أخرى من قائمة خيارات قارئ الشاشة، بحسب موقع سلاش غير.