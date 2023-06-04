"المنتج الأهم" من 8 سنوات.. "أبل" ستضرب بقوة في مؤتمر المطورين

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يتوقع خبراء في مجال التكنولوجيا أن تكشف شركة أبل، الاثنين، عن منتجات جديدة هي الأكثر طموحا منذ سنوات.ومن المنتظر أن تكشف أبل، خلال مؤتمر المطورين العالميين، الذي سيعقد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عن نظارة تدمج الواقع المعزز مع الواقع الافتراضي، " قد تكون المنتج الأهم للشركة منذ ظهور ساعة "أبل ووتش" لأول مرة في عام 2015".وتشير شبكة سي أن أن إلى أن هذه التقنية التي تتداخل فيها صور من العالم الحقيقي مع صور افتراضية على الهواء مباشرة، قد تحدث ثورة في كيفية تفاعل الملايين مع أجهزة الكمبيوتر والعالم من حولهم.لكن هذه النظارة، ليست سوى واحدة من العديد من الإعلانات المتوقعة في هذا الحدث الكبير، إذ ستعرض أبل أيضا نظام تشغيل جديدا لجهازي الهاتف والساعة.وتقول "سي أن أن" إن أبل تخطط لدمج الذكاء الاصطناعي بالمزيد من منتجاتها وخدماتها.نظارة للمستقبلولطالما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عن اهتمامه بالواقع المعزز، وهو ما يبدو الآن مستعدا لتقديمه للجمهور.ووفقا لبلومبيرغ، فإن النظارة التي تدمج الواقع المعزز مع الافتراضي، والتي يمكن أن يطلق عليها اسم "رياليتي وان" أو "رياليتي برو"، ستحتوي على واجهة شبيهة بنظام "آي أو أس"، وتعرض مقاطع فيديو، وتتضمن كاميرات وأجهزة استشعار للسماح للمستخدمين بالتحكم فيها عبر أيديهم وحركات العين، فضلا عن شاشة خارجية تعرض حركات العين وتعبيرات الوجه، مما يسمح للمشاهدين بالتفاعل مع الشخص الذي يرتدي النظارة دون الشعور وكأنهم يتحدثون إلى روبوت.وبحسب التوقعات، فإن الشركة قد تعلن عن طرح النظارة الجديدة بمقابل يبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار، وهو سعر مرتفع بالطبع سيختبر جمهور الشركة على قدرتهم على تحمل هذه التكلفة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي، ومع معاناة الشركات الأخرى في جذب المستهلكين لشراء نظارات الواقع المعزز. لكن الخبرة الكبيرة لأبل وقاعدة زبائنها الواسعة قد تبث الحياة من جديد في هذا المنتج.الكمبيوتر المحمول "ماك بوك"من المتوقع أن تطلق أبل أيضا، كمبيوترها المحمول "ماك بوك أير" بمقاس 15 بوصة بدلا من 13 بوصة الحالي، ويحتوي على معالج "أم 2" الخاص بالشركة.ووفقا لمحللين تكنولوجيين، فإن شريحة "أم 2" تحتوي على وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 18 في المئة، ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 35 في المئة، مقارنة بشريحة "أم 1".نظام تشغيل جديدبعدما تضمنت تحديثات العام الماضي إصلاحا كبيرا في تصميم شاشة القفل والرسائل، من المتوقع إجراء تغييرات طفيفة هذا العام.وتقدم أبل في مؤتمر المطورين نظام التشغيل "آي أو أس 17"، الذي من المتوقع أن يحسن من قدرات تتبع الصحة واللياقة البدنية وحتى الحالة المزاجية، بحسب "سي أن أن".ستطلق أبل أيضا تطبيقا لتسجيل يوميات، كما يمكن تحليل البيانات بعد ذلك للكشف عن مقدار الوقت الذي يقضيه شخص ما في المنزل أو خارجه.