خلل طارئ في "هيكلية" ساعات غوغل الحديثة

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أكد متحدث باسم غوغل أن الشركة على علم بوجود عدد قليل جدًا من مستخدمي الساعة الذكية Google Pixel Watch الذين يواجهون مشكلة في الزجاج الموجود على ظهر الساعة، ونحن نعمل على تحديد سببها وتصحيح الموقف بأسرع ما يمكن بقدر الإمكان.إن أحد التحسينات التي قد ترغب Google في النظر فيها من أجل ساعة Pixel الطراز الثاني الجديدة هو صمغ أفضل، حيث رصدت شرطة Android بضعة تقارير عن سقوط الألواح الخلفية لبعض ساعات Pixel، وتحتوي بعض المنشورات بخصوص PixelWatch على صور لهذه الظاهرة؛ ويقول العديد من المعلقين إن ذلك حدث لهم أيضًا.يبدو هذا بالتأكيد شيء يجب على Google أن تغطيه بموجب الضمان، وبما أن عمر الجهاز أقل من عام، يجب أن يكون الجميع تحت الضمان. سيكون لديك أيضًا حجة قوية إذا اتصلت بدعم Google بشأن جهاز انهار.الشيء المخيف هو أن هذا سيؤثر أيضًا على مقاومة الجهاز للماء، ونحن نشك في أن Google تغطي كل حالة من حالات تلف المياه. وتشير معظم التقارير إلى أن Google تهتم بالمشكلة ، ولكن تم هدد عدد قليل من المستخدمين في البداية برسوم إصلاح تبلغ 300 دولار، والتي تم التنازل عنها لاحقًا.عندما قام موقع iFixit بتفكيك ساعة Pixel Watch، لاحظ أن المادة اللاصقة الخلفية كانت عبارة عن “حشية سائلة” جديدة لم يرها الموقع من قبل.وقال التقرير: “يبدو أن الزجاج الخلفي مثبت في مكانه بواسطة نوع من الحشية السائلة التي تغلق بإحكام، لكنها تأتي مفتوحة ونظيفة. كما أنها تقشر الزجاج بدون أي بقايا تقريبًا، يبدو أن غراء Google الفخم يتقشر بسهولة قليلاً، أيضًا، كانت اللوحات الخلفية الملتصقة بشكل سيء مشكلة حديثة في ساعات Fossil، وفي إصدارات “Gen 6″، حيث أقرت Fossil بالمشكلة وقالت إنها تم إصلاحها.وأضاف التقرير: نعلم جميعًا أن الشركات المصنعة ترغب في صنع هواتف ذكية خالية تمامًا من أدوات التثبيت، ولكنه من المعتاد رؤية مسامير مرئية على ظهر ساعة تقليدية… تقوم بعض الساعات بتحويل اللوحة الخلفية بأكملها إلى برغي عملاق، مع وجود حافة ملولبة تمتد على طول الغطاء الخلفي ، ويتم تثبيت كل شيء في جسم الساعة، وربما يساعد قفل وجود حقيقي Pixel Watch.