الذكاء الاصطناعي.. مخاوف وتحذيرات مستمرة





ويتمثل التهديد الأخطر في التحذير الذي أطلقه مسؤول بريطاني بارز فى هيئة الرقابة على الإرهاب، هو جوناثان هول كيه سي، الذي يتمثل دوره في مراجعة مدى كفاية تشريعات الإرهاب.

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وقال المسؤول البريطاني إن تهديد الأمن القومي من الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وإن التكنولوجيا بحاجة إلى أن تصمم مع وضع نوايا الإرهابيين في الاعتبار. تتوالى التحذيرات الجدية في العالم من التأثيرات "المدمرة" لبرامج الذكاء الاصطناعي.ويتمثل التهديد الأخطر في التحذير الذي أطلقه مسؤول بريطاني بارز فى هيئة الرقابة على الإرهاب، هو جوناثان هول كيه سي، الذي يتمثل دوره في مراجعة مدى كفاية تشريعات الإرهاب.وقال المسؤول البريطاني إن تهديد الأمن القومي من الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وإن التكنولوجيا بحاجة إلى أن تصمم مع وضع نوايا الإرهابيين في الاعتبار.

وأضاف أنه "قلق بشكل متزايد من نطاق برامج الدردشة الإلكترونية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإقناع الأفراد الضعفاء بشن هجمات إرهابية"، وفقا لصحيفة "ذي أوبزيرفر" البريطانية.



وشارك في إرسال هذه التحذيرات مؤسسو ومبتكرو برامج وشركات الذكاء الاصطناعي أنفسهم، وهي تشبه التحذيرات التي أطلقها علماء أسهمت أبحاثهم في إنتاج الطاقة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، من مخاطر استخدام هذا الاختراع في صناعة قنابل تدمر البشرية.





خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات زياد عبدالتواب يعدد لموقع "سكاي نيوز عربية"، المخاوف من عدم تقنين تطور الذكاء الاصطناعي، قائلا: اعتماد الإنسان على الذكاء الاصطناعي قد يقلل في المستقبل من اعتماده على عقله البشري، ويؤدي لضمور في قدراته، بحيث يصبح أقل ذكاء.



وأضاف أن هذا الأمر سبق مثال له، وهو أن اعتماد الإنسان على الآلات جعله يقلل استخدامه لعضلاته، فأصبح أضعف بدنيا من العصور السابقة.

وبحسب عبد التواب، فيمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التسبب في الاستغناء عن مهن وظائف، مما يعني زيادة البطالة وأزماتها، بالإضافة الى وصول هذه البرامج السريع إلى مليارات البشر في وقت قصير، يهدد بسرعة ظهور تأثيراتها.



وفق عبد التواب، فإن هناك أبعادا أخرى لخطورة عدم وضع مواثيق لتطوير الذكاء الاصطناعي، منها أن يتحول لسلاح في الحروب السيبرانية وتطوير الأسلحة التقليدية، بعد أن تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يُخشى من مساهمة هذه التقنيات في زيادة معدلات الانتحار، خاصة بعد أن دقت واقعة في النرويج جرس الإنذار، حيث ظل أحد شخص يتحدث مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر بشأن مستقبل الحياة على كوكب الأرض، وانتهى به الأمر إلى الانتحار.

بدأت أيضا تتكشف مخاطره على التعليم والعمل والإبداع والفنون، كما اتضح في وقائع إصدار أغان بأصوات عمالقة للغناء رغم وفاتهم، مثل أم كلثوم، مما يسبب مشاكل حقوق ملكية أو تشويه لتاريخ الفن.

أيضا، حصل إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" على موافقة السلطات الأميركية، لإجراء تجارب السريرية على البشر بزرع شريحة داخل الدماغ لاستخدامها في علاج حالات ميؤوس منها، مما يفتح الباب أمام إمكانية سيطرة منظومة الذكاء الاصطناعي على الإنسان. (سكاي نيوز)