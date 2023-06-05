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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تكشف عن رادارات وتقنيات جديدة للسفن الحربية

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:00
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أعلنت شركة Granit-Electron الروسية أنها ستكشف خلال معرض "IMDS-2023" عن رادارات وتقنيات جديدة طورتها للسفن الحربية .
وفي بيان لها، قالت الشركة: "خلال فعاليات معرض IMDS-2023 في دورته الـ 11 ستكشف شركتنا عن رادارات وتقنيات جديدة طورناها للسفن الحربية".
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وأضاف البيان: "هذه الرادارات وأنظمة التحكم هي التي توفر حلا فعالا للمهام التي تواجه الأنشطة القتالية واليومية لقوات الأسطول، ومن بين مهام هذه الرادارات تحديد مكان الهدف للصواريخ العالية الدقة والطوربيدات، واكتشاف الأهداف المعادية البرية والبحرية والجوية، وتوجيه الصواريخ وتحديد مواقعها بعد إطلاقها نحو أهدافها".


وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد أعلنت مؤخرا أن معرض IMDS-2023 هذا العام سيقام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 جزيران الجاري.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية. (روسيا اليوم)
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