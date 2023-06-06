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تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق منتجها الأكثر ابتكاراً منذ سنوات.. كومبيوتر على الوجه!

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:00
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كشفت شركة أبل، عن أكثر الأجهزة طموحا منذ إطلاقها هواتف "آيفون"، وهي نظارة رقمية بقيمة 3499 دولارا تعمل بتقنية "الواقع المختلط"، والتي تمزج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
 
وبحسب موقع "أن بي سي نيوز"، فإن الجهاز بمثابة كومبيوتر يعمل على الوجه.
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وأعلنت آبل عن سماعة الرأس، المسماة Apple Vision Pro "آبل فيجن برو"، في مؤتمر المطورين حول العالم الذي عُقد في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بكاليفورنيا، بحسب الموقع.

وكشفت الشركة أيضا عن إصدارات جديدة من أجهزة كمبيوتر ماك بوك المحمولة وأنظمة التشغيل المحدثة لمعظم أجهزتها.
وأوضح الموقع أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قدم سماعة الرأس في نهاية عرض تقديمي مطول باستخدام عبارة "شيء آخر" التي أحب المؤسس المشارك، ستيف جوبز، استخدامها عند طرح منتجات جديدة رئيسية.

وقال كوك: "هذا يوم استغرق الوصول إليه أعوام عدة".

وأصبحت سماعة الرأس التي أطلقتها آبل أحدث دخول للشركة إلى سوق "في آر"  VR  الأوسع، الذي يتضمن عددا قليلا من المنافسين الآخرين، بحسب الموقع.

وقالت شركة آبل إن السماعة ستكون متاحة في وقت مبكر من العام المقبل. وعرضت مجموعة متنوعة من الاستخدامات لسماعة الرأس، مثل التطبيقات ثلاثية الأبعاد وأفلام مغامرات ومحتوى تعليمي وتصفح الويب وألعاب الفيديو.

ووفقا للموقع، أصبحت السماعة على الفور أغلى سماعة رأس وأكثرها تقدما في السوق الاستهلاكية، مع مجموعة متنوعة من الميزات المختلفة بما في ذلك قدرة سماعة الرأس على التكيف مع بيئة المستخدم.

وتسمح سماعة الرأس أيضا للمستخدمين بالنظر من خلال سماعة الرأس وتغيير الشاشة باستخدام عيونهم وأيديهم وصوتهم.

وتتكيف الشاشة على سماعة الرأس مع محيط المستخدم، لكن يمكن أيضا أن تمتد إلى بيئة أخرى يمكن أن يعدلها المستخدم.

وخلال الحدث، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني أن الشركة ستتعاون مع آبل لضمان تزويد منصة البث "ديزني بلس" بميزات سماعة آبل الجديدة. (الحرة)
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