25
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"تسوية" تكلف مايكروسوفت 20 مليون دولار
Lebanon 24
06-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية الى ان مايكروسوفت ستدفع 20 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهتها لها اللجنة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة جمعت بطريقة غير قانونية معلومات شخصية من أطفال دون موافقة ذويهم.
Advertisement
وقالت اللجنة في بيان إن الشركة متهمة بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بجمعها معلومات شخصية من الأطفال المشتركين في نظام "أكس بوكس" لألعاب الفيديو دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهم، مع احتفاظها بالمعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال.
ويُلزم الأمر الصادر عن اللجنة مايكروسوفت باتخاذ خطوات لتحسين إجراءات حماية الخصوصية لمستخدمي نظام أكس بوكس من الأطفال.ط
وقالت اللجنة إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التي تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.
متحدث باسم مايكروسوفت أكد أن الشركة ملتزمة بالامتثال للقرار. وأضاف أنه سيجري تعديل إجراءات إنشاء الحساب كما سيجري حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.
وبحسب رويترز، يُلزم القانون الشركات المزودة للخدمات على الإنترنت والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون 13 عاما بإخطار الوالدين بأي معلومات شخصية تجمعها والحصول على موافقة يمكن إثباتها من ولي الأمر قبل جمع بيانات الأطفال الشخصية واستخدامها. (لحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
14:05 | 2023-06-05
05/06/2023 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2023-06-06
آبل تطلق منتجها الأكثر ابتكاراً منذ سنوات.. كومبيوتر على الوجه!
01:53 | 2023-06-06
رقمٌ مقلق.. ثاني أكسيد الكربون في الهواء يبلغ مستوى قياسيا جديدا!
23:14 | 2023-06-05
تهديد مباشر وصريح للانسان... علامات استفهام تُطرح حول الذكاء الاصطناعي
14:00 | 2023-06-05
الكون يتبخر.. وأرضنا ستتحول إلى غبار!
11:00 | 2023-06-05
تحذير عاجل لمستخدمي "واتس آب"!
08:00 | 2023-06-05
روسيا تكشف عن رادارات وتقنيات جديدة للسفن الحربية
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 14:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 14:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 14:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact