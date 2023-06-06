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تكنولوجيا وعلوم

"تسوية" تكلف مايكروسوفت 20 مليون دولار

Lebanon 24
06-06-2023 | 05:00
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أشارت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية الى ان مايكروسوفت ستدفع 20 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهتها لها اللجنة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة جمعت بطريقة غير قانونية معلومات شخصية من أطفال دون موافقة ذويهم.
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وقالت اللجنة في بيان إن الشركة متهمة بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بجمعها معلومات شخصية من الأطفال المشتركين في نظام "أكس بوكس" لألعاب الفيديو دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهم، مع احتفاظها بالمعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال.
ويُلزم الأمر الصادر عن اللجنة مايكروسوفت باتخاذ خطوات لتحسين إجراءات حماية الخصوصية لمستخدمي نظام أكس بوكس من الأطفال.ط
 
 
وقالت اللجنة إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التي تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.


متحدث باسم مايكروسوفت أكد أن الشركة ملتزمة بالامتثال للقرار. وأضاف أنه سيجري تعديل إجراءات إنشاء الحساب كما سيجري حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.
وبحسب رويترز، يُلزم القانون الشركات المزودة للخدمات على الإنترنت والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون 13 عاما بإخطار الوالدين بأي معلومات شخصية تجمعها والحصول على موافقة يمكن إثباتها من ولي الأمر قبل جمع بيانات الأطفال الشخصية واستخدامها. (لحرة)
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