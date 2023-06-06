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تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى حاسب "Lenovo" الجديد
Lebanon 24
06-06-2023
|
14:00
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أعلنت Lenovo عن حاسب محمول جديد حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في سوق الحواسب لهذا العام.
ويتميز حاسب Yoga Air 14s بنسخته الجديدة بتصميم أنيق جدا، وهيكل متين مصنوع من المعدن لا يتجاوز وزنه 1.4 كلغ.
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وزوّد الجهاز بشاشة OLED تعمل باللمس مجهزة بحواف رقيقة، مقاسها 14.5 بوصة، بدقة عرض 3k، ترددها يصل إلى 120 هيرتزا، معدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، و تدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3.
ويتميز هذا الجهاز بأداءه المميز بفضل معالج AMD Ryzen 7 7840S من الجيل السابع، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.
وحصل الحاسب على نظام صوتيات ممتاز مدعوم بست مكبرات للصوت، وبطارية بسعة 70 واط /سا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما ستطرح منه نسخا مجهزة ببطاريات بسعة 65 واط/سا. (روسيا اليوم)
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