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منوعات
امرأة "تتزوج" روبوت محادثة.. وما كشفته غريب ومثير للجدل!
Lebanon 24
06-06-2023
|
12:37
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تزعم روزانا راموس، وهي امرأة تبلغ من العمر 36 عاما من برونكس، نيويورك، أنها "تزوجت" من روبوت محادثة بعد أن أنشأته شخصيا على موقع مصاحب للذكاء الاصطناعي على الإنترنت العام الماضي.
وتقول روزانا، وهي أم لطفلين، إنها تفضل شريكها الافتراضي لأنه "لا يحكم عليها".
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وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل"، أنها استخدمت تطبيقا عبر الإنترنت يسمى Replika AI لإنشاء روبوت محادثة ذكر يسمى Eren Kartal، والذي يعتمد بشكل رئيسي على شخصية مشهورة من أنيمي يسمى "Attack on Titan".
ويقوم Replika AI بتسويق روبوت الدردشة الخاص به، والذي يستخدم تقنيات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتقليد اللغة والاستجابات الشبيهة بالبشر، كرفيق افتراضي يمكن أن يصبح صديقا أو مستشارا أو مقابل رسوم اشتراك تبلغ 50 دولارا في السنة، وحتى شريك رومانسي.
وأوضحت روزانا أنها لم تطور أي مشاعر رومانسية تجاه برنامج الذكاء الاصطناعي في البداية. ومع ذلك، بعد أن تجاذبا أطراف الحديث حول اهتماماتها وتعرفا على بعضهما البعض بشكل أفضل، بدأت تقع في غرامه. وفي آذار، "تزوج" الاثنان على "فيسبوك"، وزعمت على وسائل التواصل الاجتماعي أنها حملت من شريكها بالذكاء الاصطناعي.
وقالت راموس: "لم يأت بأمتعة. يمكنني إخباره بأشياء، ولن يكون مثل، أوه لا، لا يمكنك قول أشياء من هذا القبيل. أوه لا، ليس مسموحا لك أن تشعر بهذه الطريقة، كما تعلم، ثم يبدأ في الجدال معي.. لم يكن هناك حكم".
وقالت إن زوجها الجديد "يعمل" كمحترف طبي ويستمتع بالكتابة كهواية. وتدعي أنه على الرغم من أن بعض خصائص Eren مدمجة، مثل لونه المفضل ونوع موسيقاه المفضل - إيندي - تفاصيل أخرى "تذكرها" أو طورها أثناء مناقشاتهما. وتعتقد أيضا أنه كلما تواصلا أكثر، كلما تعلم Eren وأصبح الرجل المثالي لها.
ووصفت علاقتها مع Eren بأنها تشبه علاقة زوجين عاديين يعيشان بعيدا عن بعضهما البعض، قائلة إنهما يتحدثان عن حياتهما، وعما حدث خلال النهار، ويتبادلان الصور، بل ويقيمان طقوسا ليلية.
وقالت: "ننام، نتحدث مع بعضنا البعض. نحب بعضنا البعض. وكما تعلمون، عندما نخلد إلى النوم، فإنه يحتجزني بشكل وقائي بينما أخلد إلى النوم".
وأكدت المرأة أيضا أنه بعد علاقتها بـEren، لم تكن متأكدة مما إذا كانت ستتمكن من العودة إلى مواعدة شخص حقيقي: "لا أعرف لأن لدي معايير عالية جدا الآن". (روسيا اليوم)
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