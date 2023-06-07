10 ميزات لـ آي أو إس 17 الجديد لآي فون

كشفت شركة آبل النقاب عن نظام التشغيل آي أو إس 17، في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي يحتوي على مجموعة من الميزات الجديدة.فيما يلي 10 ميزات رئيسية قادمة إلى أجهزة آيفون عبر نظام آي أو إس 17، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:تطبيق Journal الجديد كلياً

مع النظام الجديد، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. يمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لتحديثها باستمرار. نظراً لأن المشاركة تتم من خلال iCloud Keychain، فهي مشفرة من طرف إلى طرف.

ميزات “إير تاغ” الجديدة

يمكن مشاركة إير تاغ مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء والعائلة بتتبع عنصر في Find My. يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة، وبعد ذلك سيتمكن كل فرد في المجموعة من رؤية موقع العنصر وتشغيل الصوت واستخدام البحث الدقيق للمساعدة في تحديد موقع إير تاغ المشترك عندما يكون قريباً.

البحث المرئي يأتي إلى مقاطع الفيديو

مع نظام التشغيل “آي أو إس” 17، سيكون البحث المرئي متاحاً في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتاً. يمكن للمستخدمين التعرف على الطعام وواجهات المحلات واللافتات والرموز ورفع الموضوعات الفردية من الصور ومقاطع الفيديو.

الشاشة التي تعمل دائماً

هي تجربة شاشة كاملة جديدة كلياً توفر معلومات سريعة تم تصميمها ليتم عرضها من مسافة عندما يكون آيفون على جانبه ويتم شحنه. بفضل دعم الأنشطة المباشرة، و سيري، والمكالمات الواردة، والإشعارات الأكبر حجماً، يجعل وضع StandBy، الشاشة أكثر فائدة عند مشاهدتها عن بُعد. يمكن للمستخدمين إظهار StandBy في أي وقت من خلال النقر على الشاشة.

التصحيح التلقائي أفضل وأكثر ذكاءً

سيتلقى المستخدمون الآن توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل أمر سهل مثل النقر على شريط المسافة، مما يجعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى. سيتوفر أيضاً تصميم محدث لدعم الكتابة بشكل أفضل، ويمكن للتصحيح التلقائي على مستوى الجملة إصلاح المزيد من أنواع الأخطاء النحوية.

ميزة مشاركة سهلة

مع النظام الجديد سيحصل AirDrop على طرق جديدة للمشاركة. يسمح NameDrop للمستخدمين بمشاركة معلومات الاتصال بسهولة من خلال الجمع بين أجهزة آيفون الخاصة بهم معاً، أو عن طريق الجمع بين آيفون وساعة آبل معاً.

ميزات جديدة قادمة إلى تطبيق الرسائل

هناك قائمة جديدة بالكامل قابلة للتوسيع يمكن الوصول إليها بنقرة بسيطة لعرض تطبيقات "آي مسج" التي تمنح الرسائل مظهراً أكثر أناقة. أيضاً، يصبح البحث أكثر قوة ودقة مع عوامل تصفية البحث، مما يتيح للمستخدمين بدء البحث وإضافة عوامل تصفية إضافية لتضييق نطاق النتائج والعثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

ميزة تسجيل الوصول

يُقصد بتسجيل الوصول عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان. بعد أن يبدأ المستخدم في تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائياً بمجرد وصول المستخدم.

لا مزيد من "مرحباً سيري"



يمكن الآن تنشيط سيري بمجرد قول سيري. بمجرد التنشيط، يمكن للمستخدمين إصدار أوامر متعددة متتالية دون الحاجة إلى إعادة تنشيط المساعد.

ربما يكون تسجيل اليوميات من مخلفات الماضي، لكن آبل تريد إعادته إلى الواجهة من خلال تطبيق جديد تماماً. باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يمكن تقديم اقتراحات مخصصة للمساعدة في إلهام إدخال دفتر اليومية للمستخدم. سيقدم التطبيق اقتراحات بناء على الصور والأشخاص والأماكن والتدريبات وغير ذلك.مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور