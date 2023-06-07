منصة موسيقية تطور أداة لرصد الأغنيات المطورة بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت منصة "ديزر" الفرنسية للموسيقى بالبث التدفقي اليوم الثلاثاء أنها طورت تكنولوجيا تتيح التعرف إلى الأغنيات التي تستنسخ أصوات نجوم موسيقيين بواسطة الذكاء الاصطناعي.وقال رئيس "ديزر" جيرونيمو فولغيرا في بيان للمنصة، "هدفنا إزالة المحتويات غير القانونية والقائمة على تزوير، وزيادة الشفافية وتطوير نظام جديد لتوزيع الإيرادات يكافئ الفنانين المحترفين على صنع محتويات قيمة".وأضاف، "لهذا نطور أدوات لرصد المحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي".ولفت فولغيرا إلى أن هذا النظام يرمي أولاً إلى رصد الأغنيات التي تستخدم فيها "أصوات اصطناعية لفنانين موجودين"، مشيراً إلى أن "هذه المعلومات ستستخدم لإعلام الفنانين وشركات الإنتاج والمستخدمين بالمحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر المنصة"، وموضحاً أن النظام الجديد يسعى إلى "تطوير نموذج دفع قادر على التمييز بين الأنواع المختلفة من الإبداع الموسيقي".ويأتي الإعلان في وقت يشهد الذكاء الاصطناعي طفرة سريعة ومحدثاً تغييرات كبيرة في قطاعات عدة بينها الموسيقى.وأثار منسق الأسطوانات الفرنسي الشهير ديفيد غيتا في منتصف شباط الماضي ضجة كبيرة إثر استخدامه الذكاء الاصطناعي في مقطوعة تحاكي صوت مغني الراب إمينيم خلال إحدى حفلاته، ولم يطرح غيتا هذا العمل تجارياً.وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه سعى من خلال ذلك إلى "فتح النقاش من أجل التوعية" بمحاذير هذه التكنولوجيا الجديدة.ويتمحور الإشكال الرئيس في هذا الموضوع حول الملكية الفكرية وإمكان تطبيقها على أصوات الفنانين، وقال أستاذ حقوق الملكية الفكرية في جامعة "ساسكس" البريطانية أندريس غواداموز لوكالة الصحافة الفرنسية الشهر الماضي، "إن ما يمكن حمايته على صعيد حقوق المؤلف يتعلق بالتعبير عن فكرة، وحقاً الصوت لا يندرج في هذا الإطار".