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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "واتساب"... إليكم هذا الخبر المهمّ

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:40
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يبتعد الأشخاص عن إرسال الصور عبر تطبيق واتساب، بشكل كبير، بسبب خاصية "التقليل من جودة الصور" على التطبيق، والتي تحرم المستخدم من جودة عالية، من أجل مساحة أصغر للصور.

ولكن موقع "وابيتا إنفو" كشف أن التطبيق الشهير، يقوم باختبارات لإضافة خاصية "تبادل الصور عالية الجودة" على التطبيق.
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هذه الإضافة في حال تم الموافقة عليها، ستكون "ثورية"، وسترفع من نسبة مشاركة الصور عبر التطبيق كثيرا، وستسهل عملية تبادل الصور بين الأشخاص، عوضا عن اللجوء للإيميل أو لخاصية "آير دروب" على هواتف آيفون. (سكاي نيوز)
 
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