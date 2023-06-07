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تكنولوجيا وعلوم
ماذا حمل نظام watchOS 10 الجديد لساعات آبل؟ (فيديو)
Lebanon 24
07-06-2023
|
16:00
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كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن نظام watchOS 10 الذي حمل معه العديد من الميزات والتقنيات المهمة للساعات الذكية.
ومن أبرز الميزات التي حصلت عليها الساعات الذكية مع النظام الجديد هي ميزة Smart Stack، وهي عباراة عن مجموعة جديدة من النوافذ التعبيرية للتطبيقات التي تعرض للمستخدم المعلومات التي تهمه في الوقت المناسب.
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ومع النوافذ الجديدة سيقوم تطبيق الطقس على سبيل المثال بعرض حالة الطقس على شاشة الساعة في بداية النهار، كما سيتظهر على شاشة الساعة نوافذ تذكيرات من تطبيقات التقويم والملاحظات لتنبيه المستخدم إلى مواعيده الهامة، ويمكن التحكم بهذه النوافذ عبر الزر الدوار الموجود في ساعات آبل.
كما حمل التحديث الجديد لساعات آبل واجهات عرض جديدة منها واجهة تستعرض الوقت بطيف واسع من الألوان وتتغير ألوانها تبعا للوقت، وواجهة فيها شخصيات تفاعلية تتغير حركاتها مع تغير النشاط البدني للمستخدم.
ومع التحديث الجديد بات تطبيق البوصلة في ساعات آبل يبين للمستخم نقطتين جديتين هما نقطة آخر مكان جرى فيه اتصال خلوي من الجهاز المرتبط بالساعة، ونقطة تبين آخر مكان كان الجهاز فيه على اتصال بشبكة أي شركة اتصالات متاحة، وهذا الأمر يعد مهما في حالات الطوارئ.
وحمل التحديث لهذه الساعات أيضا مزايا جديدة وتحسينات لتطبيق النشاط البدني وركوب الدراجات، إذ شملت التحسينات ميزات قياس معدل نبضات القلب، وميزات قياس المسار المقطوع باستخدام الدراجة، وميزات عرض سرعة الدراجة.
ومع التحديث الجديد أيضا بات بإمكان مستخدمي ساعات آبل وبكل سرية تسجيل ملاحظات حول حالتهم النفسية ومشاعرهم اليومية ودراسة هذه الأمور للاعتناء بصحتهم النفسية والعقلية. (روسيا اليوم)
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