بسعر اقتصادي.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الأحدث من غالاكسي F54





وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن Galaxy F54 هو أكثر الهواتف الذكية تميزًا من سلسلة (غالاكسي إف). وأضافت أن جماليات الهاتف الأنيقة والمتميزة، بالإضافة إلى تصميم سلسلة غالاكسي، تجعله جهازًا يجذب الأنظار.

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ووفقًا للشركة الكورية الجنوبية، يتميز Galaxy F54 بميزات رائدة في فئته، مثل: الكاميرا بدقة 108 ميغابكسل مع ميزة عدم الاهتزاز No Shake، وميزة التصوير الليلي Nightography، وبطارية قوية تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وشاشة سوبر أمولد بلس +Super AMOLED المحسنة بمعدل تردد قدره 120 هرتزًا، وهذا يجعله الخيار الأفضل للمستهلكين. أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد غالاكسي Galaxy F54 5G الذي يتوفر بسعر اقتصادي.وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن Galaxy F54 هو أكثر الهواتف الذكية تميزًا من سلسلة (غالاكسي إف). وأضافت أن جماليات الهاتف الأنيقة والمتميزة، بالإضافة إلى تصميم سلسلة غالاكسي، تجعله جهازًا يجذب الأنظار.ووفقًا للشركة الكورية الجنوبية، يتميز Galaxy F54 بميزات رائدة في فئته، مثل: الكاميرا بدقة 108 ميغابكسل مع ميزة عدم الاهتزاز No Shake، وميزة التصوير الليلي Nightography، وبطارية قوية تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وشاشة سوبر أمولد بلس +Super AMOLED المحسنة بمعدل تردد قدره 120 هرتزًا، وهذا يجعله الخيار الأفضل للمستهلكين.

وتأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.7 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 393 بكسلًا في البوصة. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل.



ويحتوي Galaxy F54 على شريحة ثمانية النوى من نوع إكسينوس 1380 Exynos 1380 مصنوعة بتقنية 5 نانومتر مع تردد قدره 2.4 غيغاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات مالي-جي68 إم بي5 Mali-G68 MP5.



ويأتي الهاتف مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية مايكرو إس دي إكس سي microSDXC.



وعلى ظهر Galaxy F54، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتقنية التثبيت البصري OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.



ويدعم الهاتف تقنية (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصالات القريبة المدى NFC، وهو يأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.



وتعتزم سامسونغ إطلاق هاتف Galaxy F54 الجديد الآن في الهند بسعر يعادل نحو 363 دولارًا أمريكيًا. وذلك باللونين الأزرق والفضي. (أخبار الآن)