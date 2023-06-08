OPPO تطلق هاتفها الجديد.. أبرز هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام

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بدأت OPPO بالترويج لهاتفها الجديد +Reno10 Pro الذي صنف من بين أبرز هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام.ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزاجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.9/74/8.3) ملم، وزنه 194غ.وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 1400 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-13" مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.أما كاميرته الأساسية فجاءت بثلاث عدسات بدقة (64+50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالإلكترونيات، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)