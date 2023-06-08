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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تُطلق ميزة جديدة... ما هي؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 14:00
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أطلقت شركة "ميتا بلاتفورمز"، اليوم الخميس خاصية قنوات "واتساب"، التي قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجا لرسائل البث الخاص".

وسيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية.
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وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

في المقابل، لن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين.

وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين. (العربية)
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