Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ثورة" في عالم الفضاء... العلماء يحلّقون بالقرب من الشمس

Lebanon 24
09-06-2023 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1075752-638219042739113623.jpg
Doc-P-1075752-638219042739113623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتربت مهمة فضائية "ثورية" إلى الشمس لكشف أسرارها، وحلقت بالفعل بالقرب من سطح نجمنا لتحقيق اكتشاف رئيسي.

وكشفت البيانات المأخوذة من مسبار باركر الشمسي عن مصدر الرياح الشمسية، وهو تيار من الجسيمات النشطة التي تتدفق من الهالة، أو الغلاف الجوي الخارجي الساخن للشمس، باتجاه الأرض.
Advertisement

كان أحد الدوافع الرئيسية وراء المهمة، التي سميت على اسم عالم الفيزياء الفلكية الراحل يوجين باركر، وتم إطلاقها في عام 2018، هو تحديد شكل الريح عندما تتشكل بالقرب من الشمس وكيف تهرب من جاذبية النجم.

عندما جاء المسبار على بعد حوالي 20.9 مليون كيلومتر من الشمس، اكتشفت أجهزته هياكل دقيقة للرياح الشمسية حيث تتولد بالقرب من الغلاف الضوئي، أو السطح الشمسي، والتقطت تفاصيل سريعة الزوال تختفي بمجرد هبوب الرياح من الهالة.

وصممت المركبة الفضائية خصيصا لتطير في نهاية المطاف ضمن مسافة 6.4 مليون كيلومتر فوق سطح الشمس، وفي أواخر عام 2021، أصبحت أول مهمة "تلمس" الشمس.

ما هي الرياح الشمسية؟

هي تدفق مستمر للبلازما، والتي تحتوي على جزيئات مشحونة مثل البروتونات والإلكترونات. تشمل الظاهرة بعيدة المدى أيضا جزءا من المجال المغناطيسي الشمسي وتمتد إلى ما بعد الهالة، وتتفاعل مع الكواكب والوسط النجمي.
هناك نوعان من هذه الرياح. تتدفق الرياح الشمسية الأسرع من الثقوب الموجودة في الإكليل عند قطبي الشمس بسرعة ذروة تبلغ 800 كيلومتر في الثانية.
تتدفق الرياح الشمسية الأبطأ، الموجودة في نفس مستوى النظام الشمسي مثل الأرض، بسرعة أكثر هدوءا تبلغ 400 كيلومتر في الثانية.
لا تؤثر الرياح الشمسية السريعة عادة على الأرض. ولكن خلال الحد الأقصى للدورة الشمسية، وهي فترة 11 عاما يزداد خلالها نشاط الشمس تدريجيا، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس.
يتسبب هذا الانقلاب في ظهور الثقوب الإكليلية عبر سطح الشمس وإطلاق رشقات من الرياح الشمسية مباشرة نحو الأرض.(سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-06-09
00:56 | 2023-06-09
23:00 | 2023-06-08
16:00 | 2023-06-08
14:00 | 2023-06-08
11:00 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website