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تكنولوجيا وعلوم

ميزة "مريحة" للآباء والأمهات من آبل.. ما هي؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 05:00
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اعلنت شركة آبل أنها ستدخل تحديثا جديدا على هواتف آيفون، يعرف العائلة أو الأصدقاء المقربين، لحظة وصول شخص مهم لهم لوجهته، مما يزيد حالة الاطمئنان، ويرفع الحاجة عن الاستعانة بالرسائل مثل "هل وصلت للبيت؟".
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وسيتيح التحديث الجديد من آبل إخطار أفراد العائلة أو الأصدقاء عندما تصل إلى الوجهة المحددة بأمان، وهي خاصية مفيدة جدا لذوي الأمر، للاطمئنان على أطفالهم.
هذه الميزة موجودة في تطبيق الرسائل، وهي قادمة في تحديث iOS 17، والذي من المقرر إطلاقه في ايلول.


وأوضحت أبل أن "الرسائل تقدم ميزة تسجيل الوصول، وهي ميزة مهمة عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان".

وقالت إنه بعد أن يبدأ المستخدم في تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائيا بمجرد وصول المستخدم، وإذا لم يحرزوا تقدما نحو وجهتهم، فستتم مشاركة المعلومات المفيدة مؤقتا مع جهة الاتصال المحددة، مثل موقع الجهاز ومستوى البطارية وحالة الخدمة الخلوية.
وأكدت شركة آبل أن أي معلومات يتم مشاركتها يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، بحيث يمكنك أنت وأفراد عائلتك فقط معرفة عندما تصل إلى وجهتك.

بينما لم يتم إطلاق الميزة بعد، فقد تم الإشادة بها بالفعل من قبل العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي. (سكاي نيوز)
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