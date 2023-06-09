Lada تطرح سيارات Vesta الجديدة بمواصفات وأسعار منافسة

أعلن وكلاء Lada أن مبيعات سيارات Vesta من الجيل الجديد ستبدأ رسميا اعتبارا من 9 حزيران الجاري.



وستتوفر لمحبي سيارات Lada الروسية 4 نماذج جديدة كليا من سيارات Vesta، نموذج سيدان، ونموذج سيدان (Cross) بمسافة خلوص أرضي مرتفعة، ونموذج SW، ونموذج SW Cross مخصص للطرق الوعرة.

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وتتميز السيارات الجديدة عن نماذج Vesta السابقة بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما جهزت بزرّ strart-stop لتشغيل وإطفاء المحرك، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، ومكابح معدلة زودت بأقراص فرملة لكل العجلات.







وتأتي نسخ Cross من هذه المركبات بمسافة خلوص أرضي تتراوح ما بين 178 و203 ملم، وجهزت بعجلات بمقاس 17 إنشا، وأنظمة تعليق ممتازة تجعلها تجتاز الطرق الوعرة بسهولة.

وداخليا أصبحت السيارة أكثر عصرية وحداثة أيضا، إذ جهّزت بشاشات لمسية طولية في منتصف واجهة القيادة، وزوّدت بأنظمة مولتيميديا جديدة، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وزودت بلوحة عدادات إلكترونية جديدة قبالة المقود.

وتأتي نسخ السيدان منها بعدة أنواع من المحركات، فهناك نسخة مجهزة بمحرك بنزين بعزم 90 حصانا، سيبدأ سعرها من 15 ألف دولار تقريبا، وستطرح منها نسخة مجهزة بمحرك بعزم 106 أحصنة، ستكون أغلى من النسخة الأولى بنحو 1200 دولار تقريبا. (روسيا اليوم)