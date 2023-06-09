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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات عن سماعات سوني المنتظرة

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:00
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سّربت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن سماعات WF-1000XM5 التي ستطلقها سوني لتكون من بين أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة على الإطلاق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سوني ركزت خلال تطوير هذه السماعات على جودة الأداء وصفاء الأصوات، وتوفير إمكانيات الشحن السريع.
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وستحصل كل سماعة صغيرة من هذه السماعات على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وسيأتي أخف وزنا مقارنا بهيكل سماعات XM4، إذ سيكون وزنه 5.9 غ.
 
وستكون السماعات الجديدة قادرة على شحن نفسها من علبة الشحن خلال 3 دقائق فقط، الأمر الذي سيكفيها لتعمل لساعة متواصلة في حال الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات، أما شحنها الكلي والشحن الذي تؤمنه علبة الشحن الخارجية فيكفيها لـ 24 ساعة من العمل.
 
وحصلت علبة الشحن الصغيرة المخصصة لهذه السماعات على مؤشرات ضوئية مميزة، ومنفذ USB-C، كما يمكن شحنها لاسلكيا عبر شواحن Qi.

وزوّدت سوني هذه السماعات بتقنيات لتحسين جودة الأصوات التي تلتقطها المايكروفونات في حال كون المستخدم متواجدا في الشارع أو في مكان عام، كما جهزتها بتقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وتقنيات لتحسين عرض الأصوات أثناء الاستماع للموسيقى، وتقنيات تسهل إقرانها بأكثر من هاتف وجهاز إلكتروني. (روسيا اليوم) 
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