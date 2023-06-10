خطوة جديدة من "جنرال موتورز" بشأن سياراتها الكهربائيّة.. هذا ما فعلته

قررت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تعديل سياراتها الكهربائية حتى تستطيع استخدام شواحن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا، بعد قرار مماثل من منافستها فورد موتور وهو ما يفتح الباب أمام تحويل شاحن تسلا إلى شاحن قياسي لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة أن ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز كسرت الصمت المستمر منذ 7 شهور وأعلنت الخبر مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ماسك عبر خدمة تويتر سبيس، وقالت إن سيارات جنرال موتورز الكهربائية ستكون قادرة على استخدام 12 ألف شاحن فائق السرعة تابعة لتسلا. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة أن ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز كسرت الصمت المستمر منذ 7 شهور وأعلنت الخبر مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ماسك عبر خدمة تويتر سبيس، وقالت إن سيارات جنرال موتورز الكهربائية ستكون قادرة على استخدام 12 ألف شاحن فائق السرعة تابعة لتسلا.

وارتفع سعر سهم تسلا قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم بنسبة 4.5% في حين ارتفع سهم جنرال موتورز بنسبة 3.3%.

وقالت بلومبرغ إن قرار جنرال موتورز الأخير ينهي أي تردد بين شركات صناعة السيارات الكهربائية وشركائها في شبكات محطات شحن السيارات بشأن الشواحن القياسية. ومع انضمام ثلاث أكبر شركات سيارات أميركية إلى استخدام شواحن تسلا ستكون باقي الشركات مضطرة للانضمام إلى هذه المعايير.



وستبدأ شبكة محطات شحن تسلا استقبال سيارات جنرال موتورز خلال العام المقبل، وستحتاج السيارات إلى مشترك كهربائي حتى يمكن توصيلها بالشاحن. واعتباراً من 2025 ستنتج جنرال موتورز سياراتها الكهربائية وهي مجهزة لاستخدام شواحن تسلا.