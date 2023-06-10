Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطوة جديدة من "جنرال موتورز" بشأن سياراتها الكهربائيّة.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1076079-638219953605442248.jpg
Doc-P-1076079-638219953605442248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تعديل سياراتها الكهربائية حتى تستطيع استخدام شواحن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا، بعد قرار مماثل من منافستها فورد موتور وهو ما يفتح الباب أمام تحويل شاحن تسلا إلى شاحن قياسي لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
Advertisement

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة أن ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز كسرت الصمت المستمر منذ 7 شهور وأعلنت الخبر مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ماسك عبر خدمة تويتر سبيس، وقالت إن سيارات جنرال موتورز الكهربائية ستكون قادرة على استخدام 12 ألف شاحن فائق السرعة تابعة لتسلا.
وارتفع سعر سهم تسلا قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم بنسبة 4.5% في حين ارتفع سهم جنرال موتورز بنسبة 3.3%.
وقالت بلومبرغ إن قرار جنرال موتورز الأخير ينهي أي تردد بين شركات صناعة السيارات الكهربائية وشركائها في شبكات محطات شحن السيارات بشأن الشواحن القياسية. ومع انضمام ثلاث أكبر شركات سيارات أميركية إلى استخدام شواحن تسلا ستكون باقي الشركات مضطرة للانضمام إلى هذه المعايير.

وستبدأ شبكة محطات شحن تسلا استقبال سيارات جنرال موتورز خلال العام المقبل، وستحتاج السيارات إلى مشترك كهربائي حتى يمكن توصيلها بالشاحن. واعتباراً من 2025 ستنتج جنرال موتورز سياراتها الكهربائية وهي مجهزة لاستخدام شواحن تسلا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-06-10
02:00 | 2023-06-10
16:00 | 2023-06-09
14:00 | 2023-06-09
11:00 | 2023-06-09
10:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website