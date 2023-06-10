"اختراق مذهل" يمكن أن ينقذ "آيفون" المسروق!





ويتضمن الاختراق تمكين Airplane Mode Lock V4، ما يمنع من تبديل الجهاز إلى وضع الطائرة - وهي ميزة تعمل على إلغاء تنشيط تطبيق Find My وتوقف عن العمل.

Advertisement

ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى iOS 16.5 للوصول إلى الاختصار.



وقال دييغو خيمينيز، رائد الأعمال ومصمم المنتجات الإسباني الذي يعيش في مدينة نيويورك، إن الاختصار الذي نشره على موقع "تويتر" الخاص به يقفل الهاتف تلقائيا ويقوم بتشغيل الاتصال ويشارك موقعه.



وقال خيمينيز: "حتى لو سُرق هاتفك وفقدت جهازك فعليا، فإن هذه الأتمتة تمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك الشخصية وتطبيقاتك، والتي تعد في هذا اليوم محتوى حساسا للغاية، إذا حاولوا تحويل وضع الطائرة. إنها بالتأكيد ليست حل سحري، مجرد طبقة أمان إضافية يمكن أن تساعد في هذا الموقف. لدرجة أنني قمت بعمل ثلاث نسخ أخرى بعد ذلك!".



ويمنح اختراق خيمينيز لمستخدمي الهاتف الوقت لتحديد موقع الهاتف أو قفل الجهاز عن بُعد باستخدام Find My iPhone.



وقال خيمينيز على "تويتر": "الإصدار الرابع يصلح كافة المشكلات المبلغ عنها وهو أسرع. أعدنا ترتيب بعض الخطوات وأزلنا القدرة على التقاط صورة لأنها كانت تسبب أخطاء وتبطئ كل شيء. جربها!". يمكنك الوصول إلى الاختصار عبر هذا الرابط. قام خبير تقني بعمل اختصار لـ "آيفون" يحمي من اللصوص الذين يعطلون Find My iPhone حتى في سيناريو الكابوس عندما يُسرق الهاتف أثناء إلغاء قفله.ويتضمن الاختراق تمكين Airplane Mode Lock V4، ما يمنع من تبديل الجهاز إلى وضع الطائرة - وهي ميزة تعمل على إلغاء تنشيط تطبيق Find My وتوقف عن العمل.ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى iOS 16.5 للوصول إلى الاختصار.وقال دييغو خيمينيز، رائد الأعمال ومصمم المنتجات الإسباني الذي يعيش في مدينة نيويورك، إن الاختصار الذي نشره على موقع "تويتر" الخاص به يقفل الهاتف تلقائيا ويقوم بتشغيل الاتصال ويشارك موقعه.وقال خيمينيز: "حتى لو سُرق هاتفك وفقدت جهازك فعليا، فإن هذه الأتمتة تمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك الشخصية وتطبيقاتك، والتي تعد في هذا اليوم محتوى حساسا للغاية، إذا حاولوا تحويل وضع الطائرة. إنها بالتأكيد ليست حل سحري، مجرد طبقة أمان إضافية يمكن أن تساعد في هذا الموقف. لدرجة أنني قمت بعمل ثلاث نسخ أخرى بعد ذلك!".ويمنح اختراق خيمينيز لمستخدمي الهاتف الوقت لتحديد موقع الهاتف أو قفل الجهاز عن بُعد باستخدام Find My iPhone.وقال خيمينيز على "تويتر": "الإصدار الرابع يصلح كافة المشكلات المبلغ عنها وهو أسرع. أعدنا ترتيب بعض الخطوات وأزلنا القدرة على التقاط صورة لأنها كانت تسبب أخطاء وتبطئ كل شيء. جربها!". يمكنك الوصول إلى الاختصار عبر هذا الرابط.

ولتمكينه، انقر على الرابط، وانتقل إلى تطبيق Shortcuts وقم بتمكين Airplane Mode Lock v4 (ستحتاج إلى أحدث إصدار من iOS 16.5 وتطبيق Shortcuts المحدث).



ولتشغيل الاختصار عند تشغيل وضع الطائرة، انتقل إلى الاختصارات وحدد الأتمتة في الجزء السفلي.



ومن قائمة الأحداث التي تظهر الآن، حدد وضع الطائرة، ثم في الشاشة التالية، حدد "تم تشغيل".



ثم اضغط على التالي، واكتب Run Shortcut في المربع، وانقر فوق Shortcut، وحدد Airplane Mode Lock V4.



يجب أن يتم تشغيله عندما يتم تشغيل وضع الطائرة.



وإذا سُرق هاتفك، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب آبل الخاص بك عبر صفحة Find My على iCloud هنا.



ويمكنك مسح جهازك من تلك الصفحة أو وضعه في وضع الفقدان، والذي يحمي معلوماتك الشخصية.



ويمكنك أيضا إجبار الآلة على إصدار صوت. كما ينصح خيمينيز المستخدمين بإيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم بدون معرف الوجه أو رمز المرور، ما يعني أنه من الصعب على اللصوص وضع هاتفك في وضع الطائرة في حالة سرقة الهاتف.



للقيام بذلك، قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على "آيفون" أو "آيباد" وحدد Face ID (أو Touch ID) ورمز المرور.



وفي القائمة، قم بتعطيل المفتاح الموجود بجوار مركز التحكم.



ويعترف خيمينيز بأن الاختصار لا يوفر أي حماية إذا تم إيقاف تشغيل الهاتف، لكنه يشير إلى أن Find My لا يزال يعمل على أحدث الموديلات حتى إذا كان الهاتف مغلقا.



ويعني إيقاف تشغيل الهاتف أيضا أن المجرمين لا يمكنهم الوصول إلى تطبيقات مثل الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني. (روسيا اليوم)