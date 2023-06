"اختراق مذهل" يمكن أن ينقذ "آيفون" المسروق!

Advertisement

قام خبير تقني بعمل اختصار لـ "آيفون" يحمي من اللصوص الذين يعطلون Find My iPhone حتى في سيناريو الكابوس عندما يُسرق الهاتف أثناء إلغاء قفله.ويتضمن الاختراق تمكين Airplane Mode Lock V4، ما يمنع من تبديل الجهاز إلى وضع الطائرة - وهي ميزة تعمل على إلغاء تنشيط تطبيق Find My وتوقف عن العمل.ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى iOS 16.5 للوصول إلى الاختصار.وقال دييغو خيمينيز، رائد الأعمال ومصمم المنتجات الإسباني الذي يعيش في مدينة نيويورك، إن الاختصار الذي نشره على موقع "تويتر" الخاص به يقفل الهاتف تلقائيا ويقوم بتشغيل الاتصال ويشارك موقعه.وقال خيمينيز: "حتى لو سُرق هاتفك وفقدت جهازك فعليا، فإن هذه الأتمتة تمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك الشخصية وتطبيقاتك، والتي تعد في هذا اليوم محتوى حساسا للغاية، إذا حاولوا تحويل وضع الطائرة. إنها بالتأكيد ليست حل سحري، مجرد طبقة أمان إضافية يمكن أن تساعد في هذا الموقف. لدرجة أنني قمت بعمل ثلاث نسخ أخرى بعد ذلك!".ويمنح اختراق خيمينيز لمستخدمي الهاتف الوقت لتحديد موقع الهاتف أو قفل الجهاز عن بُعد باستخدام Find My iPhone.وقال خيمينيز على "تويتر": "الإصدار الرابع يصلح كافة المشكلات المبلغ عنها وهو أسرع. أعدنا ترتيب بعض الخطوات وأزلنا القدرة على التقاط صورة لأنها كانت تسبب أخطاء وتبطئ كل شيء. جربها!". يمكنك الوصول إلى الاختصار عبر هذا الرابط.