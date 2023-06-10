بميزات متطورة وسعر منافس جدا.. إليكم الهاتف الجديد من Realme





ويتميز هاتف +Realme 11 Pro بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بثلاث عدسات بدقة (200+8+2) ميغابيكسل وفيها عدسة لتصوير الماكرو، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وزودت بعدسة للتصوير العريض.

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وحصل الجهاز على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.6/73.9/8.2) ملم، وزنه 183غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 950 شمعة/م تقريبا. كشفت Realme رسميا عن هاتف جديد يملك ميزات متطورة وكاميرات فائقة، ستطرحه بسعر منافس جدا.ويتميز هاتف +Realme 11 Pro بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بثلاث عدسات بدقة (200+8+2) ميغابيكسل وفيها عدسة لتصوير الماكرو، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وزودت بعدسة للتصوير العريض.وحصل الجهاز على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.6/73.9/8.2) ملم، وزنه 183غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 950 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)