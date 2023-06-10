خطوات هامة قبل تحميل آي أو إس 17 على آيفون.. نعرفوا عليها

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وطالما قمت بالتسجيل في برنامج Apple Developer، يمكنك تنزيل iOS 17 على جهاز آيفون الخاص بك، ولكن قبل أن تفكر في القيام بذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها. إليك كل ما يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 17 على جهازك، بحسب موقع سي نت:

أولاً ، هل جهازك متوافق حتى مع iOS 17؟

طالما أنك تمتلك جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث، يجب أن تكون قادراً على تنزيل الإصدار التجريبي من مطور iOS 17. فيما يلي قائمة كاملة بكل جهاز متوافق مع تحديث برنامج آبل الجديد. وإذا لم يكن هاتفك الحالي مدرجاً في القائمة، فإليك بعض طرز آيفون الحديثة التي يجب التفكير في شرائها:

آيفون XS

آيفون XS ماكس

آيفون XR

آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

آيفون SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث)

آيفون 14

آيفون 14 بلس

آيفون 14 برو

آيفون 14 برو ماكس

تأكد من تحديث آيفون

قبل التحديث إلى iOS 17، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من iOS 16 حتى لا تواجه أي مشاكل إذا قررت العودة. أيضاً، من الجيد أن يتم التحديث دائماً إلى أحدث إصدار من برامج الأجهزة المحمولة في حالة وجود أخطاء كبيرة أو مشكلات أخرى في إصدارات iOS القديمة.

لتحديث آيفون إلى أحدث إصدار من iOS 16، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وتحقق من وجود أي تحديثات متاحة.

عمل نسخة احتياطية من جهاز آيفون

الإصدار التجريبي من iOS 17 هو برنامج تجريبي مخصص للمطورين، مما يعني أنه سيكون فيه العديد من الأخطاء والمشكلات التي يمكن أن تعطل جهاز آيفون. قد تتم إعادة تشغيل هاتفك بشكل غير متوقع أو يصبح ساخناً جداً - ومع الإصدارات التجريبية للمطورين، لن تعرف أبداً ما يمكن توقعه، لذلك من الأفضل الاستعداد مسبقاً حتى إذا واجهت مشكلات كبيرة، يمكنك العودة إلى iOS 16. أعلنت آبل يوم الإثنين عن إطلاق نظام التشغيل iOS 17 في مؤتمر WWDC السنوي للمطورين. وسيجلب آخر تحديث العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الملصقات الحية في الرسائل، وتصحيح تلقائي محسّن يوفر طريقة أسهل لمشاركة معلومات الاتصال.وطالما قمت بالتسجيل في برنامج Apple Developer، يمكنك تنزيل iOS 17 على جهاز آيفون الخاص بك، ولكن قبل أن تفكر في القيام بذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها. إليك كل ما يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 17 على جهازك، بحسب موقع سي نت:أولاً ، هل جهازك متوافق حتى مع iOS 17؟طالما أنك تمتلك جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث، يجب أن تكون قادراً على تنزيل الإصدار التجريبي من مطور iOS 17. فيما يلي قائمة كاملة بكل جهاز متوافق مع تحديث برنامج آبل الجديد. وإذا لم يكن هاتفك الحالي مدرجاً في القائمة، فإليك بعض طرز آيفون الحديثة التي يجب التفكير في شرائها:آيفون XSآيفون XS ماكسآيفون XRآيفون 11آيفون 11 بروآيفون 11 برو ماكسآيفون 12آيفون 12 مينيآيفون 12 بروآيفون 12 برو ماكسآيفون 13آيفون 13 مينيآيفون 13 بروآيفون 13 برو ماكسآيفون SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث)آيفون 14آيفون 14 بلسآيفون 14 بروآيفون 14 برو ماكستأكد من تحديث آيفونقبل التحديث إلى iOS 17، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من iOS 16 حتى لا تواجه أي مشاكل إذا قررت العودة. أيضاً، من الجيد أن يتم التحديث دائماً إلى أحدث إصدار من برامج الأجهزة المحمولة في حالة وجود أخطاء كبيرة أو مشكلات أخرى في إصدارات iOS القديمة.لتحديث آيفون إلى أحدث إصدار من iOS 16، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وتحقق من وجود أي تحديثات متاحة.عمل نسخة احتياطية من جهاز آيفونالإصدار التجريبي من iOS 17 هو برنامج تجريبي مخصص للمطورين، مما يعني أنه سيكون فيه العديد من الأخطاء والمشكلات التي يمكن أن تعطل جهاز آيفون. قد تتم إعادة تشغيل هاتفك بشكل غير متوقع أو يصبح ساخناً جداً - ومع الإصدارات التجريبية للمطورين، لن تعرف أبداً ما يمكن توقعه، لذلك من الأفضل الاستعداد مسبقاً حتى إذا واجهت مشكلات كبيرة، يمكنك العودة إلى iOS 16.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي عمل نسخة احتياطية لجهاز آبفون بينما لا يزال يعمل بنظام iOS 16. والسبب هو أنك إذا قمت بالتحديث إلى iOS 17 ولكنك قررت العودة إلى iOS 16، فلديك نسخة احتياطية محدثة للعودة إليها، بحيث تحتفظ بأحدث الصور والرسائل النصية وبيانات التطبيق والمزيد.

وهناك طريقتان لإجراء نسخ احتياطي لجهاز آيفون: عبر iCloud وجهاز الكمبيوتر.



عمل نسخة احتياطية من آيفون باستخدام iCloud

يجب أن يقوم جهاز آبفون بالنسخ الاحتياطي تلقائياً بشكل افتراضي مرة واحدة يومياً، طالما أن جهازك متصل بمصدر طاقة وشبكة واي فاي ومغلق. للتحقق مما إذا تم تمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات> [اسمك]> النسخ الاحتياطي على iCloud وتأكد من تمكين النسخ الاحتياطي.

يمكنك أيضاً إجراء نسخ احتياطي يدوياً لجهاز آيفون باستخدام iCloud. في نفس صفحة iCloud Backup. ما عليك سوى النقر فوق Back Up Now. أسفل ذلك، سترى آخر مرة تم فيها إنشاء نسخة احتياطية ناجحة. ضمن جميع النسخ الاحتياطية للجهاز، يمكنك التحقق من مزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، بما في ذلك حجم النسخ الاحتياطي، وتخصيص ما تم نسخه احتياطياً.



عمل نسخة احتياطية لجهاز آبفون مع ماك أو ويندوز

إذا لم يكن لديك مساحة تخزين على آبفون أو iCloud، فلديك دائماً خيار نسخ جهازك احتياطياً عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك. على جهاز ماك، قم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل البرق، وافتح Finder وحدد جهاز آيفون الخاص بك. بعد ذلك، حدد الدائرة الموجودة بجوار نسخ احتياطي لجميع البيانات الموجودة على جهاز آبفون الخاص بك إلى جهاز ماك، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.



لعملية مع ويندوز مشابهة إلى حد كبير. مرة أخرى، قم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الكابل، ولكن هذه المرة افتح تطبيق iTunes وانقر على زر آيفون أعلى يسار النافذة. في صفحة الملخص، انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن لنسخ آيفون احتياطياً إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز.