تحديث جديد من "آبل"... تعرفوا عليه

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ستدخل شركة آبل تحديثا جديدا على هواتف آيفون، يعرف العائلة أو الأصدقاء المقربين، لحظة وصول شخص مهم لهم لوجهته، مما يزيد حالة الاطمئنان، ويرفع الحاجة عن الاستعانة بالرسائل مثل "هل وصلت للبيت؟".سيتيح التحديث الجديد من أبل إخطار أفراد العائلة أو الأصدقاء عندما تصل إلى الوجهة المحددة بأمان، وهي خاصية مفيدة جدا لذوي الأمر، للاطمئنان على أطفالهم.أعلنت شركة أبل عن الميزة الجديدة في مؤتمر WWDC 2023، الذي يعقد في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا هذا الأسبوع.هذه الميزة موجودة في تطبيق الرسائل، وهي قادمة في تحديث iOS 17، والذي من المقرر إطلاقه في ايلول المقبل.