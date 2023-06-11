"غوغل" تحذر جميع المستخدمين: سنتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة!

أعلنت "غوغل" توقفها عن دعم خدمة التخزين السحابي Drive في بعض الأجهزة في وقت لاحق من هذا الصيف.



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وقالت "غوغل" إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1"، إلى جانب الإصدار 32 بت من "ويندوز 10" و"ويندوز سيرفر 2012" (Windows Server 2012) ورمزه "ويندوز سيرفر 8"، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر. وسيتوقف تطبيق سطح المكتب عن العمل اعتبارا من شهر آب المقبل، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى صورهم وملفاتهم. لذلك ستتوقف المنصة التي تقوم بمزامنة المحتوى نيابة عنك عن العمل.وقالت "غوغل" إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1"، إلى جانب الإصدار 32 بت من "ويندوز 10" و"ويندوز سيرفر 2012" (Windows Server 2012) ورمزه "ويندوز سيرفر 8"، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر.

وهذه الخطوة ليست مفاجئة نظرا لأن "مايكروسوفت" تخلت عن نظامي التشغيل ويندوز 8" و"ويندوز 8.1" منذ فترة طويلة.



ويتمتع "ويندوز 8.1" بحصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.72% فقط في جميع أنحاء العالم الآن، وفقا لـ Stat Counter. و"ويندوز 8"، أقل بنسبة 0.37%.



وتحذر "غوغل" جميع المستخدمين الحاليين من أن الطريقة الوحيدة لمواصلة الوصول إلى خدمة Drive على أجهزتهم هي التحديث إلى "ويندوز 10".



وقالت الشركة: "لتجنب انقطاع الخدمة، يجب على مستخدمي ويندوز التحديث إلى ويندوز 10 إصدار 64 بت أو أعلى قبل ىب 2023. وما يزال بإمكان مستخدمي الإصدار 32 بت الوصول إلى خدمة Drive من خلال المتصفح". (روسيا اليوم)