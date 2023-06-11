Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تحذر جميع المستخدمين: سنتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة!

Lebanon 24
11-06-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1076309-638220646308269075.jpg
Doc-P-1076309-638220646308269075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "غوغل" توقفها عن دعم خدمة التخزين السحابي Drive في بعض الأجهزة في وقت لاحق من هذا الصيف.
وسيتوقف تطبيق سطح المكتب عن العمل اعتبارا من شهر آب المقبل، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى صورهم وملفاتهم. لذلك ستتوقف المنصة التي تقوم بمزامنة المحتوى نيابة عنك عن العمل.
Advertisement


وقالت "غوغل" إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1"، إلى جانب الإصدار 32 بت من "ويندوز 10" و"ويندوز سيرفر 2012" (Windows Server 2012) ورمزه "ويندوز سيرفر 8"، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر. 
 
وهذه الخطوة ليست مفاجئة نظرا لأن "مايكروسوفت" تخلت عن نظامي التشغيل ويندوز 8" و"ويندوز 8.1" منذ فترة طويلة.

ويتمتع "ويندوز 8.1" بحصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.72% فقط في جميع أنحاء العالم الآن، وفقا لـ Stat Counter. و"ويندوز 8"، أقل بنسبة 0.37%.

وتحذر "غوغل" جميع المستخدمين الحاليين من أن الطريقة الوحيدة لمواصلة الوصول إلى خدمة Drive على أجهزتهم هي التحديث إلى "ويندوز 10".

وقالت الشركة: "لتجنب انقطاع الخدمة، يجب على مستخدمي ويندوز التحديث إلى ويندوز 10 إصدار 64 بت أو أعلى قبل ىب 2023. وما يزال بإمكان مستخدمي الإصدار 32 بت الوصول إلى خدمة Drive من خلال المتصفح". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-06-11
01:40 | 2023-06-11
23:00 | 2023-06-10
16:00 | 2023-06-10
14:00 | 2023-06-10
11:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website