25 نكتة يكررها "شات جي بي تي".. ما السبب؟

يلجأ كثيرون إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار أو إنشاء النصوص لاستخدامها في مجالات مختلفة، ولكن هناك فئة تسأل الذكاء الاصطناعي عن أفضل النكات التي يمكن استخدامها، ولكن يبدو أن هذه التقنية لديها 25 فقط.

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ونشر باحثان من ألمانيا، صوفي جينتزش وكريستيان كيرستنغ، ورقة بحثية تغوص في قدرات "شات جي بي تي" على فهم وتوليد الفكاهة.

واكتشفا أن معرفة هذه التقنية بالنكات محدودة إلى حد ما. خلال التجربة، 90% من 1,008 نكتة تم توليدها كانت مطابقة لـ 25 نكتة، مما دفعهما إلى الاستنتاج بأن الردود التي تم تعلمها وحفظها لنموذج الذكاء الاصطناعي خلال التدريب الذكي هي مرتجعة من دراسات سابقة بدلاً من إنشائها وتوليدها حديثاً.

ووفق تقرير "آيه أر سي تكنيكا"، جرت الدراسة على النسخة رقم 3.5 من "شات جي بي تي"، أي النسخة ما قبل تلك المتواجدة الآن على الإنترنت، النسخة رقم 4، وتم إجراء سلسلة من التجارب التي تركز على إنشاء النكات وتفسيرها واكتشافها. قاما بهذه التجارب عن طريق تحفيز ChatGPT من دون الوصول إلى تفاصيل العمل الداخلية للنموذج أو مجموعة البيانات التي استخدمت في تدريبه.





وأشار الباحثان إلى أن التركيز الذي يوليه شات جي بي تي في فهم المحتوى ومعناه بالفكاهة يشير إلى تقدم في الفهم الشامل للفكاهة في نماذج اللغة.

وترى الدراسة أن الملاحظات التي تم تسجيلها تؤكد أن "شات جي بي تي تعلم بالفعل نمطاً محدداً من النكات بدلاً من القدرة على أن يكون مضحكاً".

ويتابع الباحثان: "ومع ذلك، في إنشاء النكات وشرحها وتحديدها، يركز شات جي بي تي على المحتوى والمعنى بدلاً من السمات السطحية. يمكن استغلال هذه الصفات لتعزيز تطبيقات الفكاهة الحسابية. بالمقارنة مع النماذج اللغوية السابقة، يمكن اعتبار ذلك قفزة ضخمة نحو فهم شامل للفكاهة".