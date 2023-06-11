سبوتيفاي تقترب من إطلاق ميزة التشغيل "أوف لاين"

أعلنت شركة سبوتيفاي بأنها على وشك إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.
وكتب دانيال إي كي الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي تغريدة قال فيها، إن شركته تقدم عروضاً للموسيقى يمكن للمستخدمين المميزين الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال لفترة من الوقت.
وتعمل منصة بث الموسيقى هذه على ميزة جديدة تسمى” يور أوف لاين ميكس”، وتقدم مزيجاً من الأغاني التي تم تشغيلها مؤخراً، حتى عندما يكون الاتصال ضعيفاً.
ووفقاً للصورة التي شاركها دانيال مع التغريدة، فإن قوائم التشغيل هذه يمكن أن تصل إلى 3 ساعات، وأضاف أيضاً أن هذه الميزة تعمل حتى عندما يكون الجهاز في وضع الطيران، ومن المحتمل أن تكون الميزة متاحة للأجهزة بنظام “آي أو إس” ونظام أندرويد.
ولم يتم تحديد تاريخ رسمي لموعد إصدار الميزة، ولكن بحسب الإعلان الترويجي الرسمي، سيتمكن المستخدمون قريباً من الاستماع إلى الأغاني والبودكاست المفضلة لديهم حتى عند انقطاع اتصال الجهاز بالإنترنت، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.