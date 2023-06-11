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تكنولوجيا وعلوم

سبوتيفاي تقترب من إطلاق ميزة التشغيل "أوف لاين"

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:00
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أعلنت شركة سبوتيفاي بأنها على وشك إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وكتب دانيال إي كي الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي تغريدة ‏قال فيها، إن شركته تقدم‎ ‎عروضاً للموسيقى يمكن للمستخدمين ‏المميزين الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال لفترة من الوقت.‏
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وتعمل منصة بث الموسيقى هذه على ميزة جديدة تسمى‎” ‎يور ‏أوف لاين ميكس”، وتقدم مزيجاً من الأغاني التي تم تشغيلها ‏مؤخراً، حتى عندما يكون الاتصال ضعيفاً‎. 
ووفقاً للصورة التي شاركها دانيال مع التغريدة، فإن قوائم ‏التشغيل هذه يمكن أن تصل إلى 3 ساعات، وأضاف أيضاً ‏أن هذه الميزة تعمل حتى عندما يكون الجهاز في وضع ‏الطيران، ومن المحتمل أن تكون الميزة متاحة ‏للأجهزة‎ ‎بنظام  “آي أو إس” ونظام أندرويد‎‏.‏
ولم يتم  تحديد تاريخ رسمي لموعد إصدار الميزة، ولكن ‏بحسب الإعلان الترويجي الرسمي، سيتمكن المستخدمون ‏قريباً من الاستماع إلى الأغاني والبودكاست المفضلة لديهم ‏حتى عند انقطاع اتصال الجهاز بالإنترنت، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
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