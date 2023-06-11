ما هي أفضل تطبيقات لعشاق تعلم اللغات؟

أصبحت التطبيقات الهاتفية وبرامج الكمبيوتر وسيلة شائعة لتعلم لغات جديدة، وباتت توفر وسيلة سهلة وميسرة للتعليم دون معلم.



فيما يلي مجموعة من أفضل التطبيقات لتعلم اللغات، بحسب موقع سي نت:

Duolingo



Advertisement Babbel يتمتع التطبيق بواجهة ملونة مع تمارين قصيرة تشبه الألعاب. ولا يقيد التطبيق عدد اللغات التي يمكنك محاولة تعلمها في نفس الوقت. وفي التطبيق، يمكنك الوصول إلى موارد مثل Duolingo Stories، وهي قصص صوتية قصيرة تتيح لك التحقق من مهارات الفهم لديك أثناء التنقل. وتبلغ تكلفة Super Duolingo، الإصدار المتميز الخالي من الإعلانات من التطبيق، 7 دولارات شهرياً، ويتضمن اختبارات التقدم وإصلاحات الخطوط الشهرية والمزيد.Babbel

التطبيق أشبه بدورة لغة أجنبية تراها في منهج مدرسي عبر الإنترنت، ويساعد التصميم البسيط لتطبيق Babbel على تعلم لغة جديدة دون أن يجعلها مملة. ويأخذك كل درس من خلال الترجمات، ويتضمن تنويعات للكلمة أو العبارة والصور سواء كانت رسمية أو غير رسمية. وإذا طلب منك تهجئة عبارة، فسيتم تضمين الأحرف. ويمكنك أيضاً رؤية الكلمات الجديدة التي تتعلمها في المحادثات الشائع، والاستماع إليها (إذا اخترت تشغيل الصوت)، وتكرير العبارات، ومعرفة المزيد عن مجموعات الأفعال. ومن السهل استخدام دروس اللغة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة في يومك.

Drops

يعرض التطبيق للمستخدمين كل كلمة في الأبجدية اليونانية والأبجدية الإنجليزية، ونطق الكلمة ويعرض صورة لها. ويضيف Drops باستمرار لغات جديدة باستمرار، أحدثها Ainu، وهي لغة يابانية أصلية. ويمكنك الاشتراك في Drops Premium مقابل 13 دولار شهريا،ً أو 70 دولار سنوياً أو شراء لمرة واحدة بقيمة 160 دولار، والاشتراكات السنوية ومدى الحياة تأتي مع خصم 50%.

Mondly

على غرار Drops، يُعد Mondly تطبيقاً ممتعاً وملوناً يحتوي على ميزات متعددة للاستفادة منها، حتى إذا لم تشترك في الإصدار المميز. ويتكلم المدرب أيضاً الكلمات والعبارات بطريقة ملحنة إلى حد ما، ويجعل ذلك من السهل تذكرها (حتى بعد تجربة لغات مختلفة على تطبيقات مختلفة). Mondly مجاني للاستخدام، ولكن يمكنك الاشتراك في Premium tier لفتح كل المحتوى. ويمكنك الاشتراك بمبلغ 10 دولارات شهرياً أو 48 دولار سنوياً للوصول إلى لغة واحدة.

Memrise

يستخدم التطبيق مقاطع الفيديو القصيرة لإظهار كيف يعبر السكان المحليون الحقيقيون عن عبارات مختلفة في المحادثة. وبالإضافة إلى عرض الترجمة الحرفية للعبارة، وشرح استخدامها، يساعدك التطبيق أيضاً على تحديد الأنماط في اللغة لتسهيل تحسين مهاراتك. وإذا كنت تتعرف على لغة مألوفة لديك، فلديك خيار تخطي العبارات التي تعرفها بالفعل. تتوفر بعض الدروس مجاناً يومياً، أو يمكنك الترقية إلى عضوية Pro مقابل 15 دولار في الشهر أو 90 دولار في السنة أو 200 دولار للوصول مدى الحياة.

Busuu

عندما تقوم بالتسجيل في Busuu، فإنك تختار اللغة التي تريد أن تتعلمها، ويساعدك التطبيق على تحديد مدى تقدمك فيها ولماذا تريد أن تتعلمها وإلى أي مستوى. وفي التطبيق، تحدد هدفاً دراسياً يومياً، وإذا اشتركت في الخطة المميزة، فإنها تنشئ خطة دراسة حتى تصل إلى هدفك في موعد محدد. خطة Busuu الأساسية مجانية، ولكن يمكنك الاشتراك في Premium مقابل 13.95 دولار شهرياً، أو 59.70 دولار لمدة 6 أشهر، أو الحصول على عام كامل مقابل 41.70 دولار، أي نصف السعر المعتاد.

Lirica

تطبيق فريد من نوعه في كيفية تعامله مع تعليم الإسبانية والألمانية. بدلاً من طرق التدريس التقليدية لتعلم اللغة، يستخدم Lirica الموسيقى الشعبية لمساعدتك على تعلم اللغة والقواعد. علاوة على تعلم اللغة، فإنك تنغمس أيضاً في الثقافة التي تقف وراءها. ويتضمن التطبيق أيضاً حقائق حول الفنان أثناء التعلم. ولدى Lirica نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوع واحد، ثم تبلغ 9 دولار ات شهرياً أو 20 دولار كل 6 أشهر أو 30 دولار سنوياً. وفي الوقت الحالي، يقدم التطبيق اللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية فقط.