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تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف أربعة كواكب خارجية جديدة.. تعرف اليها

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:00
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حدد فريق من علماء الفلك الأوربيين بمساعدة التلسكوب الفضائي CHEOPS، أربعة كواكب خارجية صغيرة جديدة ليس من السهل اكتشافها.

 
ووفقا للعلماء، هذه أربعة كواكب صغيرة من فئة نبتون، أو أقزام غازية، تصل درجة الحرارة على أسطحها إلى 217-277 درجة مئوية.
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هذه الكواكب أصغر وأبرد والعثور عليها أصعب مما يسمى كواكب المشتري الساخنة، الأكثر انتشارا بين الكواكب الخارجية التي اكتشفت سابقا.

وقد استخدم العلماء بيانات التلسكوب CHEOPS والقمر الصناعي TESS في اكتشاف هذه الكواكب الخارجية الصغيرة.

وأطلق العلماء على الكواكب الخارجية المكتشفة أسماء TOI 5678 b و HIP 9618 c اللذين حجمهما يعادل حجم نبتون أو أقل بعض الشيء منه. ونصف قطرها أكبر بـ 4.9 و3.4 نصف قطر الأرض على التوالي. وكتلة TOI 5678 b أكبر من كتلة الأرض بـ 20 مرة وكتلة HIP 9618 c بـ 7.5 مرة.

ووفقا للدكتورة سولين أولمار مول من جامعة جنيف، يمكن للعلماء معرفة حجم وكتلة الكوكب وتحديد كثافته ونيل فكرة عن تركيبه.

وتقول: "ولكن ليس كافيا لكواكب نبتون الصغيرة تحديد الكثافة. لأن هناك فرضيات عديدة عن مكونات الكواكب: إما صخرية مع نسبة عالية من الغازات، أو كواكب غنية بالمياه وبخار الماء في غلافها الجوي".

واكتشف علماء الفلك من هنغاريا وبريطانيا بنفس الطريقة كوكبين خارجيين صغيرين أطلق عليهما اسما HD 22946d و HD 15906 b. نصف قطر الأول 2.6 مرة أكبر من نصف قطر الأرض ونصف قطر الثاني - 2.2 مرة أكبر.

ونشرت جميع المعلومات عن هذه الاكتشافات في مجلة Astronomy & Astrophysics ومجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. (روسيا اليوم)
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