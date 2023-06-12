خبرٌ عن "إكسبوكس" من "مايكروسوفت".. ماذا كشف؟





وأوضح سبنسر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، بعد انتهاء شركته من استضافة عرض ألعاب إكسبوكس السنوي الأحد في مدينة لوس أنجليس الأميركية: "هذا ليس ما نسمعه الآن، نحن راضون جداً عن أجهزتنا".

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وخلال الحدث، أعلنت الشركة نسخة جديدة من جهاز إكسبوكس Series S بتحسينات في قدرة التخزين. كذلك، تطرقت إلى النقص الحاصل في النسخ الأقوى من الجهاز، مثل إكسبوكس Series X، مؤكدة زيادة الإمدادات بشكل كبير. قال رئيس قسم ألعاب الفيديو في شركة مايكروسوفت، فيل سبنسر، إنه "لا ضرورة" لإطلاق منتج جديد لجهاز الألعاب إكسبوكس.وأوضح سبنسر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، بعد انتهاء شركته من استضافة عرض ألعاب إكسبوكس السنوي الأحد في مدينة لوس أنجليس الأميركية: "هذا ليس ما نسمعه الآن، نحن راضون جداً عن أجهزتنا".وخلال الحدث، أعلنت الشركة نسخة جديدة من جهاز إكسبوكس Series S بتحسينات في قدرة التخزين. كذلك، تطرقت إلى النقص الحاصل في النسخ الأقوى من الجهاز، مثل إكسبوكس Series X، مؤكدة زيادة الإمدادات بشكل كبير.

وعادة ما تطلق شركات أجهزة الألعاب ترقيات رئيسية كل 3 أعوام، وفي العام 2020، صدر إكسبوكس Series S و X.

وفي سياق حديثه، قال سبنسر إن جهاز إكسبوكس يحتل المركز الثالث بعد نينتندو سويتش وبلاي ستيشن من سوني. ورغم ذلك، لا يرى أن هناك حاجة لإطلاق منتجات للعملات الرقمية غير القابلة للتبديل NFT أو الألعاب التي تستخدم تقنية البلوكشين، وهي اتجاهات ينظر إليها بريبة في مجتمع الألعاب.