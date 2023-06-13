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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطلق أداة طال انتظارها.. ما هي؟ (صورة)

Lebanon 24
13-06-2023 | 02:00
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أعلنت شركة غوغل رسمياً عن أداة جديدة لتحرير الصور أطلقت عليها اسم Imagen Editor لتتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور استنادًا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.
وقد صممت غوغل أداتها الجديدة لتجعلها سهلة الاستخدام، فكل ما على المستخدم فعله هو رفع الصورة المُرادة، واختيار المنطقة التي يود التعديل عليها داخل الصورة، ثم كتابة التعديلات التي يود إجراءها، لتنفذها أداة Imagen Editor فورًا داخل المنطقة المحددة دون التأثير في باقي الصورة.
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وعرضت غوغل العديد من الأمثلة، ومنها مثال لصورة كلب وعند تحديد جسم الكلب وكتابة "بدلة فضاء حمراء بنجمة بيضاء"، تدمج الأداة بدلة الفضاء بدقة في المنطقة المحددة. وبالطريقة نفسها، أضافت الأداة "صاروخًا مصنوعًا من الورق المقوى" و "سماعات ألعاب زرقاء" إلى صورة الكلب بدقة مذهلة.


وتستطيع الأداة تنفيذ العديد من المهام الأخرى مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، وتغيير لون السماء في الصورة، وإضافة عناصر بدقة تتماشى مع طابع الصورة دون إفسادها، وكذلك تغيير بعض العناصر بالكلية إلى أشياء أخرى، أو إكمال الصور، وغيرها من المهام المفيدة التي تستغرق حاليًا وقتًا طويًلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلًا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.
 


 
وتعتمد هذه الأداة في عملها على الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والعناصر الموجودة بها، وكذلك في فهم الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.
وستمكن هذه الأداة المستخدمين العاديين الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة من إجراء تعديلات معقدة في ثوانٍ معدودة.

ووجه مطورو أداة غوغل Imagen Editor الشكر لمؤلفي الأبحاث الخاصة بنموذج توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي DALL-E 2 للسماح لهم باستخدام مخرجات نموذجهم لتطوير الأداة.

وقدمت غوغل أيضًا أداة EditBench التي تقيس جودة نماذج تحرير الصور المختلفة.


ومع أن أداة Imagen Editor لديها الإمكانية لقلب عالم تحرير الصور والتصوير الفوتوغرافي رأسًا على عقب، فقد قررت غوغل عدم إطلاق الأداة للجمهور في الوقت الراهن، خوفًا من إساءة استخدامها للتلاعب بالصور، وبدلًا من ذلك، أتاحت الورقة البحثية التي تحتوي كافة التفاصيل الفنية للأداة للمتخصصين المهتمين.
 
ولم تحدد غوغل موعدًا لإطلاق الأداة للجمهور، لكنها إن فعلت ذلك، سيتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة، مثل وضع بيانات وصفية وعلامات داخل الصور ليُعرف أنها عُدلت عن طريق الأداة. (العربية)
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