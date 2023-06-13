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منوعات
عمره 14 سنة فقط... فتى موظف في "سبيس إكس" قريباً
Lebanon 24
13-06-2023
|
16:00
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يستعد فتى أميركي يبلغ 14 عاماً كي يكون من أصغر خريجي الجامعات على الإطلاق، ويتسلم وظيفة في شركة "سبيس إكس".
وانتشرت قصة Kairan Quazi بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية عن استعداده للتخرج في جامعة سانتا كلارا يوم 17 حزيران المقبل.
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واكتشفت عائلة Kairan ذكاءه المتقدم لأول مرة عندما بدأ يتحدث ويكوّن جملاً كاملة وهو في عمر العامين فقط، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
كما كان يستمع إلى الإذاعة الوطنية العامة في روضة الأطفال، ويخبر معلميه وزملاءه عن القصص التي يسمعها.
وأدركت أسرته أن معدل ذكائه مرتفع جداً (99.9%). وفي التاسعة من عمره، التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال إلى جامعة سانتا كلارا لدراسة علوم وهندسة الكمبيوتر في عمر 11 سنة.
كذلك حصل في إحدى المراحل على تدريب جامعي في مختبر الأبحاث لشركة التكنولوجيا Intel.
وأجرى مقابلة مع ستارلينك، خدمة الإنترنت في شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وسيبدأ العمل في تموز.
إلى ذلك يخطط مع والدته للانتقال بعد تخرجه في سانتا كلارا إلى مكان في ريدموند بواشنطن، ليكون أقرب إلى وظيفته في ستارلينك. ووصف أمه بأنها أكبر داعم له، مؤكدا: "أنا ممتن لها إلى الأبد". (العربية)
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