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تكنولوجيا وعلوم

نموذج ذكاء صناعي جديد "شبيه بالبشر".. هذا ما تخطط له "ميتا"

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:00
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أكدت شركة "ميتا بلاتفورمز"، أمس الثلاثاء، أنها ستوفر للباحثين إمكان الوصول إلى نموذج ذكاء صناعي جديد "شبيه بالبشر" قالت إنه يمكنه تحليل واستكمال الصور بدرجة دقة أعلى من النماذج الحالية. وفق ما أوردت رويترز.
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يكمل الأجزاء المفقودة"

وأضافت الشركة أن النموذج الجديد (آي-جيه.إي.بي.إيه) يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلا من الاكتفاء بالبحث في المكونات القريبة مثل نماذج الذكاء الصناعي التوليدي الأخرى.

كما أضافت أن هذا النهج يتضمن نوعا من التفكير الشبيه بالبشر يدعمه كبير علماء الذكاء الصناعي يان لوكان ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة بواسطة الذكاء الصناعي، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.

مختبر أبحاث
يشار إلى أن ميتا، التي تملك فيسبوك وإنستغرام، من أكثر ناشري أبحاث الذكاء الصناعي مفتوحة المصدر عبر مختبر الأبحاث الداخلي الخاص بها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ إن مشاركة النماذج التي طورها باحثو ميتا يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار واكتشاف ثغرات الأمان وخفض التكاليف.

وقال للمستثمرين في أبريل نيسان "بالنسبة لنا، من الأفضل أن يوحد هذا القطاع المعايير إزاء ما نستخدمه من أدوات أساسية، وبالتالي يمكننا الاستفادة من التحسينات التي يجريها الآخرون".
رفض التحذيرات

فيما يرفض المسؤولون التنفيذيون للشركة حتى الآن تحذيرات الآخرين في القطاع بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، وامتنعوا الشهر الماضي عن التوقيع على بيان وصف تلك المخاطر بأنها مساوية لمخاطر الأوبئة والحروب رغم تأييد كبار المسؤولين التنفيذيين في أوبن إيه.آي وديب مايند ومايكروسوفت وغوغل لذلك البيان.

عراب الذكاء الاصطناعي
أيضا يرفض لوكان، الذي يُعتبر أحد "عرّابي الذكاء الصناعي"، التركيز على المساوئ المحتملة لهذه التكنولوجيا ويدعم بدلا من ذلك العمل على إجراء فحوصات السلامة لأنظمتها. (العربية)


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