شركة تعرض "روبوتا" يُحضّر "البوظة"!

عرضت الشركة الحكومية المسؤولة عن وسائل النقل في موسكو وجزء من مقاطعة موسكو "موسغور ترانس"، روبوتا لتقديم "البوظة"، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وتصنع الآلة "البوظة" ويتم تقديمها للعملاء على متن لعبة قطار. (سبوتنيك)