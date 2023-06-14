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تكنولوجيا وعلوم

دولة تنوي استخدام "ChatGPT" في مؤسساتها... من هي؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 23:00
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أعلنت حكومة مدينة طوكيو أنها ستبدا باستخدام تقنيات ChatGPT في مؤسساتها اعتبارا من اب القادم.

وحول الموضوع قالت عمدة المدينة، يوريكو كويكي: "حكومة مدينة طوكيو تخطط لاستخدام تقنيات ChatGPT في جميع فروع مؤسساتها اعتبارا من اب العام الجاري".
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ونقلت صحف محلية عن المسؤولة قولها: "نحن نقيّم الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا الجديدة ، ونعتزم تعزيز استخدامها في مختلف المجالات الإدارية وتطبيقها لتحقيق إدارة أكثر تقدما للعاصمة".

ووفقا لكويكي فإن سلطات المدينة ستنتهي قريبا من وضع القواعد الخاصة باستخدم تقنيات chatbot في فروع مؤسساتها. (روسيا اليوم)
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